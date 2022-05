Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos : les dessous de leur rencontre révélés en détails

Après des mois d'apparition en duo sans jamais évoquer la nature de leur relation, en février 2022, Hugo Manos a pris la parole sur le plateau de TPMP People officialisant son couple avec Laurent Ruquier. Depuis, l'animateur de France 2 et l'ancien candidat de télé-réalité désormais chroniqueur sur C8 ne se quittent plus. Mais comment est née cette belle romance ? Interviewé par Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan, le charmant brun se livre.

Lui qui est très actif sur les réseaux sociaux, notamment TikTok où il partage de premières vidéos avec son amoureux, Hugo Manos a naturellement été approché par Laurent Ruquier via l'une de ces plateformes ! "On s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. En fait, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander plus d'informations sur la pratique de l'électro-stimulation, vu que j'ai des centres de sport. On a discuté à propos de ça, se souvient-il. Je pense qu'il avait repéré la bête. Ça a été un moyen d'entrer en contact."

En réalité, la démarche de l'animateur de 59 ans était bien plus intéressée que cela. Il a ainsi proposé à l'influenceur franco-grec de 33 ans de prendre un café. Invitation acceptée, les deux hommes se retrouvent alors pour la première fois et c'est là que la magie opère. "On s'est très bien entendus, on a passé un super moment. Il y a eu un jeu de séduction très rapidement", confie Hugo Manos. Vient alors le moment où Laurent Ruquier propose un deuxième rendez-vous pour le moins particulier ! "Il m'a proposé dès le lendemain un dîner un peu rigolo. J'ai pris un taxi, je suis allé à une adresse sans savoir vraiment où j'allais, et je me suis retrouvé chez Line Renaud, avec Jeanfi Janssens, Vincent Dedienne et d'autres invités !", raconte l'ex parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12).

Une soirée avec ces grands noms de la télévision qui sont surtout des proches de Laurent Ruquier n'a pas impressionné Hugo Manos. Le nouvel ami de la star avoue même avoir passé un moment "hyper agréable". Ils sont ainsi rentré ensemble et de là est née leur belle romance.