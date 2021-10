Laurent Ruquier proche d'un brun canon : ex-candidat de télé-réalité et... son compagnon ?

Très discret sur sa vie privée, l'animateur Laurent Ruquier a toutefois donné quelques indices sur son nouveau compagnon. Des petits détails qui mènent tout droit à... Hugo Manos ? Ce jeune brun incendiaire entretient volontiers les rumeurs en postant des vidéos de lui et de l'animateur sur TikTok. Certains l'ont reconnu de par son passage dans une télé-réalité.

Interrogé par Femme Actuelle en mai dernier, Laurent Ruquier avait évoqué comment il avait vécu le confinement... à deux. En effet, l'animateur est de nouveau en couple et avait fini par le révéler, un peu lassé qu'on le ramène toujours à son ancien compagnon Benoit PetitJean, dont il est séparé. "Ça a été un bon test pour prouver qu'on était bien fait pour être ensemble. En plus, on était à peu près du même avis sur l'absurdité de la situation (...) Le confinement l'a plus impacté que moi parce qu'il possède une salle de sport", disait-il alors, dévoilant un premier indice sur le travail de son amoureux.

En août, c'est dans l'émission Les Grosses Têtes de RTL, qu'on apprenait un nouveau détail sur le chéri de Laurent Ruquier, grâce à Christine Bravo. "Alors on va en parler de celui-là. Alors il est beau, comme un Dieu... Après trois ans et demi ... Trois ans et demi de brouille, et je retrouve un mec magnifique !", disait-elle, dévoilant ainsi que le compagnon de l'animateur aurait donc un physique particulièrement avantageux.

Des indices qui ont mis la puce à l'oreille des internautes quand ils sont tombés sur le compte TikTok d'un certain Hugo Manos, beau brun au corps taillé dans le marbre qui travaille pour l'enseigne Heroes Electrostimulation... dont les clients sont notamment Christophe Beaugrand et Jeanfi Janssens, deux Grosses Têtes proches de Laurent Ruquier. Par dessus le marché, on peut aussi voir le beau Hugo avec un chien ressemblant très fortement à celui de Laurent Ruquier, mais on peut également voir qu'il géolocalise des photos de lui en Normandie, là où l'animateur de France 2 possède une maison... Couple ou amis ? A chacun d'en tirer des conclusions !