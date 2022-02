Laurent Ruquier en couple Hugo Manos : son beau chéri confirme à la télé et en dit plus !

Ses vidéos TikTok qu'il partage depuis le mois d'octobre dernier laissaient courir plusieurs rumeurs. Hugo Manos a-t-il fait craquer Laurent Ruquier ? Peu connu avant sa percée sur les réseaux sociaux, l'entraîneur sportif de 33 ans suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt pour sa relation mystérieuse avec l'animateur de France 2. Tous deux s'affichent très complices et s'offrent même des escapades en dehors de Paris ensemble. Des indices qui ne trompent pas pour les internautes, lesquels se sont persuadés qu'ils formaient un couple. Et ils avaient raison !

Dans TPMP People samedi 12 février 2022, Hugo Manos a mis fin au suspens en confirmant filer le parfait amour avec Laurent Ruquier, de 25 ans son aîné. "Il faut regarder un peu les magazines, il y a écrit partout 'Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos' donc en fait ce n'est pas vraiment une exclu", a déclaré le nouveau chroniqueur de l'émission. Et d'ajouter : "Ça fait quatre ans que nous vivons ensemble. Je suis très heureux."

Au côté d'Hugo Manos, Laurent Ruquier semble avoir trouvé le grand bonheur, allant jusqu'à se lâcher plus que d'accoutumée sur les réseaux sociaux, lui qui en est d'ordinaire toujours resté très éloigné. En effet, le présentateur des Grosses Têtes ne rechigne pas à apparaître dans les vidéos de son jeune chéri vu dans Les Anges. Quitte à faire l'objet de moqueries. "Il ne le fait pas avec un enthousiasme délirant, vraiment pas. Il le fait parce qu'il voit que ça me fait plaisir, que c'est quelqu'un de généreux et puis qu'il m'aime. Mais sinon il n'est pas fou amoureux de TikTok ni des réseaux sociaux en général. Et il n'aime pas du tout exposer sa vie privée contrairement à moi", a expliqué Hugo Manos.

Avant de tomber sous le charme du sportif au physique impeccable, Laurent Ruquier a longtemps partagé sa vie avec Benoit Petitjean. Il avait fini par révéler lui-même leur séparation en mars 2021 et admettre qu'il avait retrouvé l'amour.