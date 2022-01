Laurent Ruquier et ses vidéos avec Hugo Manos : le beau brun répond aux critiques et moqueries

En octobre dernier, les utilisateurs de TikTok pouvaient découvrir pour la première fois une vidéo d'Hugo Manos, charmant jeune homme vu dans la télé-réalité Les Anges - devenu gérant d'une salle de sport - avec Laurent Ruquier à ses côtés. Alors que tous les indices distillés par l'animateur et ses proches ces derniers mois laissent à penser qu'il s'agit de son nouveau compagnon, les deux hommes n'ont rien officialisé. Mais ils continuent d'apparaitre ensemble et de susciter les remarques.

Après avoir posté deux nouvelles vidéos sur son compte avec l'animateur des Grosses Têtes et d'On est en direct, à l'occasion d'un chic séjour à New York pour fêter le Nouvel An, Hugo Manos a fini par s'agacer des remarques de certains utilisateurs qui critiquent leur différence d'âge, leurs physiques respectifs ou encore le fait que Laurent Ruquier (58 ans) soit un peu perdu sur ce qu'il doit faire sur les vidéos du beau brun. Un message disait notamment : "Non mais ramenez-le à l'Ehpad, vous voyez bien qu'il est mal à l'aise là." Un message parmi des dizaines d'autres qui a convaincu Hugo Manos de réagir.

Sur une nouvelle vidéo, il a alors déclaré : "Alors il y a plein de gens qui semblent avoir un vrai problème avec le temps qui passe. Est-ce que tout le monde est bien conscient qu'on a tous le même rythme de vie ? Qu'on va avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, je vous le souhaite. Et qu'on va tous mourir (...) Soyez pas méchants avec les gens qui ont plus de vécu que vous. Et puis tous ceux qui disent ça, un jour vous aurez 50, 60 ou 70 et vous espérerez que les gens vous respectent et respectent votre vie. Enfin bref, c'est pas cool...", a-t-il clamé face caméra, un peu dépité par la situation. Ce dernier a aussi assuré que "99,9% des pires commentaires" qu'il voit sous ses vidéos proviennent de "comptes sans identité, d'anonymes"...