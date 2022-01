Laurent Ruquier : Luxueux Nouvel An à New York avec un beau brun et présence inattendue d'un ami décrié...

Qui n'a jamais rêvé de trinquer avec sa coupe de champagne en plein Times Square pour le passage à la nouvelle année ? L'animateur Laurent Ruquier y a sans doute fait un tour lui qui a choisi New York pour enterrer 2021 et célébrer l'arrivée de 2022. C'est ce qu'on a pu constater sur Instagram.

C'est le très séduisant Hugo Manos - ex-candidat de télé-réalité et supposé nouveau compagnon de Laurent Ruquier - qui a dévoilé les coulisses de ce beau séjour. Dans la story de son compte Instagram, on a pu voir qu'il a fait la fête pour le Nouvel An au Soho Grand Hotel - précisément au Club Room - avec une vue incroyable sur la Grosse pomme. Le beau brun, qui travaille dans une salle de sport à Paris, a filmé la luxueuse fête organisée pour l'occasion et, outre Laurent Ruquier, on pouvait ainsi voir des proches de l'animateur des Grosses Têtes comme l'humoriste Jeanfi Janssens, l'imitateur Michaël Gregorio, la productrice Péri Cochin ou encore le commentateur sportif Florian Gazan. Et, surprise, on a aussi pu constater la présence inattendue du producteur déchu Gilbert Rozon ! Ce dernier, ami de longue date de Laurent Ruquier, a été accusé de viols et agressions sexuelles au Québec par plusieurs femmes. Souriant et l'esprit festif, il semble aller bien malgré sa mise à l'écart du show business.