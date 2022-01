Diaporama Laurent Ruquier : Luxueux Nouvel An à New York avec un beau brun et présence inattendue d'un ami décrié...

1 / 20 Laurent Ruquier : Luxueux Nouvel An à New York avec un beau brun et présence inattendue d'un ami décrié...

2 / 20 Hugo Manos et Laurent Ruquier sur TikTok.

3 / 20 Hugo Manos a partagé une vidéo de sa soirée du Nouvel An à New York avec Laurent Ruquier, Péri Cochin, Gilbert Rozon ou encore Jeanfi Janssens, sur Instagram.

4 / 20 Hugo Manos, le supposé compagnon de Laurent Ruquier, a posté des photos de son escapade à New York avec l'animateur et des amis sur Instagram.

5 / 20 Hugo Manos a partagé des vidéos de sa fête du Nouvel An, à New York, en compagnie de Laurent Ruquier et des amis, sur Instagram.

6 / 20 Jeanfi Janssens pose avec Péri Cochin, Florian Gazan et Hugo Manos en soirée à New York, sur Instagram.

7 / 20 Hugo Manos et Laurent Ruquier sur TikTok.

8 / 20 Hugo Manos, le supposé compagnon de Laurent Ruquier, a posté des photos de son escapade à New York avec l'animateur et des amis sur Instagram.

9 / 20 Hugo Manos a partagé des vidéos de sa fête du Nouvel An, à New York, en compagnie de Laurent Ruquier et des amis, sur Instagram.

10 / 20 Hugo Manos et Laurent Ruquier sur TikTok.

11 / 20 Hugo Manos a partagé une vidéo de sa soirée du Nouvel An à New York avec Laurent Ruquier, Péri Cochin, Gilbert Rozon ou encore Jeanfi Janssens, sur Instagram.

12 / 20 Hugo Manos, le supposé compagnon de Laurent Ruquier, a posté des photos de son escapade à New York avec l'animateur et des amis sur Instagram.

13 / 20 Hugo Manos a partagé des vidéos de sa fête du Nouvel An, à New York, en compagnie de Laurent Ruquier et des amis, sur Instagram.

14 / 20 Hugo Manos a partagé une vidéo de sa soirée du Nouvel An à New York avec Laurent Ruquier, Péri Cochin, Gilbert Rozon ou encore Jeanfi Janssens, sur Instagram.

15 / 20 Hugo Manos a partagé des vidéos de sa fête du Nouvel An, à New York, en compagnie de Laurent Ruquier et des amis, sur Instagram.

16 / 20 Hugo Manos, le supposé compagnon de Laurent Ruquier, a posté des photos de son escapade à New York avec l'animateur et des amis sur Instagram.

17 / 20 Hugo Manos a partagé des vidéos de sa fête du Nouvel An, à New York, en compagnie de Laurent Ruquier et des amis, sur Instagram.

18 / 20 Hugo Manos a partagé une vidéo de sa soirée du Nouvel An à New York avec Laurent Ruquier, Péri Cochin, Gilbert Rozon ou encore Jeanfi Janssens, sur Instagram.

19 / 20 Hugo Manos a partagé des vidéos de sa fête du Nouvel An, à New York, en compagnie de Laurent Ruquier et des amis, sur Instagram.