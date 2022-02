Laurent Ruquier : Son séduisant complice Hugo devient chroniqueur dans TPMP

Le début d'une ascension médiatique ? Jusqu'à il y a peu, personne ne connaissait vraiment Hugo Manos. Mais, par la grâce de quelques vidéos postées sur TikTok - où il compte à date environ 50 000 abonnés -, il a soudainement gagné en visibilité. La raison ? On l'y voit très proche de l'animateur Laurent Ruquier, son supposé compagnon. Alors qu'il travaille dans une salle de sport, le beau brun vient de décrocher une place à la télé.

Ce n'est pas sur France Télévisions, où Laurent Ruquier est une figure incontournable depuis des décennies, que le charmant Hugo a été recruté mais sur C8. Et plus précisément dans l'émission Touche pas à mon poste People, avec Matthieu Delormeau aux manettes, le samedi dès 19H10. Il y a fait sa toute première apparition le 29 janvier. "Si vous connaissez les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, forcément vous le connaissez. La seule différence c'est que, ce soir, c'est la première fois que vous allez le voir habillé ! Quand Cyril a dit qu'il le voulait dans l'équipe, j'ai dit super. Et puis je me suis couché et je me suis dit : 'Mais que je suis con ! Il est plus jeune, plus musclé, je suis en train de filer la place à mon successeur !' (...) Non mais tu es tout ce qu'on aime, t'es formidable, t'es too much, t'es vulgaire...", l'a présenté l'animateur.