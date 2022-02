Laurent Ruquier s'offre une escapade à Deauville avec le beau Hugo Manos

Entre Laurent Ruquier et Hugo Manos, voilà une belle complicité qui ne faiblit pas. Depuis octobre dernier, on peut voir les deux hommes s'afficher ensemble à diverses occasions, laissant courir les rumeurs les disant en couple. Il faut dire que tout porte à croire que l'animateur de 58 ans et l'entraîneur sportif de 33 ans se fréquentent, les indices donnés par la star de France 2 sur son nouveau compagnon collant à 100% avec le jeune homme... Ces derniers se sont de nouveau affichés ensemble.

C'est sur le compte TikTok de Hugo Manos, où il avait clashé des utilisateurs se moquant de la présence de Laurent Ruquier - il est vrai un peu mal à l'aise - dans ses vidéos, que l'on a pu revoir les deux complices. Le lundi 7 février 2022, le charmant brun a ainsi posté une vidéo de lui utilisant un filtre, depuis une plage sous un ciel de fin de journée assez gris et venteux. Marchant à ses côtés, on pouvait voir l'animateur d'On est en direct et des Grosses Têtes, une laisse à la main. Puis, sur le compte Instagram du jeune homme qui travaille pour la salle de sport Heroes Electrostimulation, on a pu voir une photo du beau Hugo avec Neuneu, le chien de Laurent Ruquier.

Une escapade en Normandie - là où l'animateur possède une maison de longue date -, précisément à Deauville, qui a amusé les abonnés de Hugo. En légende de son cliché, on a notamment pu voir un commentaire de Florian Gazan, pensionnaire régulier des Grosses Têtes de RTL, qui lui a écrit : "Ça te change d'Afida Turner !" Une petite moquerie en référence au nouveau travail complémentaire du jeune homme qui a récemment été recruté dans la bande de Touche pas à mon poste people, sur C8 et qui recevait récemment l'ancienne candidate de télé-réalité.