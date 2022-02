Gérard Darmon allume Edwy Plenel : échanges tendus dans On est en direct

Invité le 5 février 2022 sur le plateau de l'émission On est en direct animée par Laurent Ruquier, Edwy Plenel a fait la promotion de son nouvel ouvrage À gauche de l'impossible et a alerté sur la dangerosité du discours d'Eric Zemmour. Rapidement, Gérard Darmon a tenu à recadrer le journaliste en le qualifiant d'une "espèce de père fouettard de la politique". Apparemment très remonté contre le président de Médiapart, il ajoute : "Edwy Plenel est un homme qui tremble quand il parle, c'est quelque chose d'assez troublant. J'ai l'impression d'entendre ce discours depuis quatre siècles. Ça fait longtemps que j'entends ça, j'ai l'impression qu'il enfonce des portes ouvertes. (...) Vous savez tout et rien d'autre !"

N'ayant visiblement aucune considération pour ce journaliste, Gérard Darmon indique que les propos n'ont, en substance, aucun intérêt et il n'hésite pas à le comparer à "Tartuffe". "La quintessence de ce que vous avez dit ce soir c'est pas grand chose en fait parce que vous nous alerte de quoi ? Des discours de Zemmour, de l'extrême-droite, des dangers par rapport à la démocratie, des pouvoir des riches sur les hypra-riches sur les médias, je suis sûr que tout le monde sait ça." ajoute l'acteur.

Tentant de répondre, Edwy Plenel se fait ensuite attaquer sur l'article de son journal ayant dénoncé les vacances du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à Ibiza. "Les vacances de M. Blanquer à Ibiza, c'est très important ?" demande, un peu moqueur, Laurent Ruquier. "Tous les enseignants ont compris ce que ça voulait dire" répond Edwy Plenel, "Est-ce que c'est d'importance primordiale ?" renchérit l'animateur, "Oui c'est d'importance primordiale." ajoute l'auteur, sûr de lui.

On a pas le droit d'aller en vacances ?

"Moi je ne trouve pas" répond Gérard Darmon qui défend le ministre et qui ne semble pas gêné par ses vacances à Ibiza. "Mais vous avez tout à fait le droit, c'est pour cela qu'il y a un pluralisme" lui répond Edwy Plenel, "Il y a des endroits où on a le droit d'aller en vacances et d'autres où on a pas le droit ?" ajoute avec beaucoup d'ironie Frédéric Beigbeder avant d'ajouter : "C'est intéressant on a pas le droit d'aller en vacances où on veut".

"Nous avons montré l'imposture d'une mise en scène communicante, répond alors Edwy Plenel. "Je fais une interview comme si j'étais au bureau, au boulot alors qu'il y a tous les enseignants, profs, directeurs d'écoles, proviseurs se demandent comment ça va se passer, comment on va gérer et tout et je ne suis pas là, je ne suis pas au taff, je ne suis pas au boulot. Je rentre à peine la veille de la rentrée scolaire."

Habitué d'être comparé à un "chien qui aboie", le journaliste qui travaillait par le passé dans le journal Le Monde termine par répondre à l'attaque de Gérard Darmon qui soulignait qu'il tremblait. "Oui, je laisse passer dans mon attitude dans mon métier qui est un engagement au nom du droit de savoir au service d'une liberté fondamentale et je laisse passer quand j'en parle une certaine émotion, une certaine sensibilité parce que ce n'est pas un métier froid, c'est pas un métier de tueur contrairement à ce que vous avez laissé entendre."

L'émission On est en direct a réuni 968 000 téléspectateurs, soit 13,9% de part de marché sur les quatre ans et plus.