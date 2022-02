Eric Zemmour : Sa compagne Sarah Knafo n'est pas fan de Marion Maréchal...

Le ralliement, ou pas, de Marion Maréchal au parti d'Eric Zemmour fait couler beaucoup d'encre. Marine Le Pen n'a pas caché son émotion, qualifiant de violentes et brutales les déclarations de sa nièce qui a clairement indiqué qu'elle ne soutiendrait pas sa tante pour les élections présidentielles 2022. Le polémiste d'extrême-droite a lui sorti la carte de l'empathie en comprenant la "douleur" de son adversaire du Rassemblement national, pour laquelle les liens familiaux se mélangent avec la politique. Cependant, tout le monde n'accueille pas à bras ouvert la petite-fille de Jean-Marie Le Pen au sein du jeune mouvement qu'est Reconquête, comme l'indique Le Point.

Dans son édition du 3 février 2022, Le Point enquête sur cette histoire de trahison entre les Le Pen et Eric Zemmour. Si Marion Maréchal est idéologiquement proche de l'essayiste avec ses positions conservatrices et identitaires, elle n'est pas forcément attendue par tous les membres du parti de l'ancien journaliste. A commencer par sa compagne, Sarah Knafo.

A la fois directrice de sa campagne et bien-aimée du candidat à la présidentielle, Sarah Knafo possède en commun avec Marion Maréchal la jeunesse - la première à 28 ans, la seconde 33 ans -, la fougue et un goût immodéré pour l'histoire française. Cependant, d'après Le Point, leurs relations restent d'un "froid poli". L'hebdomadaire met notamment en lumière le rôle exact que Marion Maréchal pourrait tenir : "La question du poste qu'elle pourrait occuper est loin d'être tranchée. Personne n'a envie de partager la lumière", indique son entourage, rappelant, sans le dire qu'Eric Zemmour doit son entrée en campagne à la jeune énarque de plus en plus sous les projecteurs. La fille de Yann Le Pen se serait-elle fait berner en se rapprochant depuis l'automne dernier d'Eric Zemmour pour crédibiliser son parti sans avoir la promesse d'un poste par la suite ? "Marion s'est fait piéger comme une bleue", enragent certains de ses proches, qui l'ont récemment suppliée, dans une note écrite, de ne pas s'engager, ajoute Le Point.

Au mois de septembre dernier, Marion Maréchal et Eric Zemmour s'étaient vues à Budapest au rassemblement de la droite nationaliste européenne. Ce qui avait plus que jamais tendu les relations entre celle qui s'est éloignée du RN en 2017 et sa tante. On se souvient que la leader du Rassemblement national avait également été absente des noces de sa nièce avec Vincenzo Sofo.

Enceinte de son deuxième enfant attendu pour le mois de juin - elle est déjà maman d'Olympe, née de son précédent mariage avec l'entrepreneur Matthieu Decosse -, Marion Maréchal est dans une période très intense de sa vie.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Le Point du 3 février 2022