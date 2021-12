Face à Baba : Sarah Knafo coache Eric Zemmour en plein direct, ses expressions faciales font le buzz

Inconnue il y a quelques mois, Sarah Knafo a fait irruption dans la vie publique et médiatique depuis qu'elle participe à la pré-campagne, et à partir du 30 novembre, à la véritable course vers les présidentielles d'Eric Zemmour. Lors de l'émission en direct Face à Baba, diffusée le 16 décembre, l'énarque en pause dans sa carrière de magistrate de la cour des Comptes n'est pas passée inaperçue dans le public, sans masque. On pouvait ainsi lire les expressions de son visage destinée au leader de Reconquête! sans grand mal.

Conseillère de l'ombre et directrice de campagne, Sarah Knafo, 28 ans, était particulièrement bien placée dans le public du show politique Face à baba. Située juste derrière les intervenants qui ont débattu avec Eric Zemmour, elle était dans le champ de vision du politicien. Selon les points de vue, elle pouvait l'encourager ou le coacher. Face à Karim Zeribi et le sujet de la laïcité, elle a pu ainsi lui conseiller de sourire comme de calmer son énervement. Une interprétation qui peut paraître subjective mais qui, au regard des images, suscite des interrogations.