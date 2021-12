Eric Zemmour : Annulation d'un intervenant de "Face à Baba", la raison dévoilée

En campagne pour les présidentielles, Eric Zemmour a choisi de participer à la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Face à Baba. Diffusée en direct le 16 décembre 2021 sur C8, l'émission a pour but d'interviewer le candidat à la présidence de la République, le mettant face à une dizaine d'intervenants venant d'horizons très divers. Parmi les invités choisis, se trouve l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz. Rebondissement de dernière minute : celui à qui l'on doit La Haine et L'Ordre et la morale, héros du Bureau des Légendes, a annulé sa venue. En cause : il a contracté le virus de la Covid-19 !

A la fin de l'émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna qui annonce la suite de la programmation avec le lancement de son nouveau show Face à Baba, annonce que l'un des participants n'a pas pu se joindre à l'équipe. Mathieu Kassovitz a été signalé positif à la Covid-19 et est donc isolé chez lui. "Il nous a fait un message, on va démarrer avec lui", explique le présentateur-star de C8. Il précise au passage et avec humour qu'Eric Zemmour n'était pas du tout contre la présence de l'artiste qui ne manie pas la langue de bois.

Lorsque l'émission Face à Baba démarre quelques minutes après cette annonce, l'animateur dévoile la vidéo de Mathieu Kassovitz. Connu pour ses coups de gueule, le cinéaste et comédien s'exprime de façon très posée : "Bonsoir, ce petit message vidéo pour m'excuser de ne pas être des vôtres ce soir car je suis malheureusement confiné à la maison. J'aurais aimé débattre avec le candidat Zemmour et j'aurais aimé comprendre certains éléments de sa logique, par rapport à sa propre histoire aussi qui est proche de la mienne." Il s'interroge sur leurs points communs et ne comprend pas comment ils peuvent avoir des discours si différents, lui louant le métissage. Il termine : "Je trouve beaucoup de cynisme à cette situation. J'aurais aimé en débattre avec vous."

Eric Zemmour souhaite à Mathieu Kassovitz un prompt rétablissement et profite de l'antenne pour lui clamer son admiration en tant qu'acteur du Bureau des Légendes, une série qu'il adore. Rapidement, il se distingue de lui en expliquant qu'il mélange les termes et revendique la notion d'assimilation en l'opposant au métissage.