Marion Maréchal enceinte : La nièce de Marine Le Pen attend son second enfant

En livrant ses confidences au Parisien dans l'édition du 28 janvier 2022, Marion Maréchal a expliqué que le fait de soutenir, ou pas, le candidat de Reconquête Eric Zemmour relevait d'un "vrai choix de vie". Outre les répercussions dans la famille Le Pen qu'aurait sa décision, elle révèle qu'elle sera, lors des présidentielles et des législatives qui suivront cette année, dans une situation particulière car elle est enceinte de quatre mois de son deuxième enfant.

A 32 ans, Marion Maréchal attend un bébé, lit-on dans Le Parisien. La nièce de Marine Le Pen va avoir un enfant avec Vincenzo Sofo, homme politique italien de la Lega qu'elle a épousé le 11 septembre 2021. Elle est déjà maman d'Olympe (7 ans), une fille qu'elle a eue avec son premier mari, l'entrepreneur Matthieu Decosse.

Un chamboulement dans la vie personnelle de la directrice de l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP) qui explique en partie pourquoi Marion Maréchal veut prendre le temps - un mois - pour choisir la bonne voie du point du vue professionnel. Celle qui s'est éloignée de la politique après les présidentielles de 2017 et la défaite de sa tante au second tour face à Emmanuel Macron ne veut "pas faire les choses à moitié" : "Si je soutiens Éric, ce n'est pas juste pour passer une tête et dire coucou : ça veut dire revenir en politique et donc quitter l'Issep. C'est un vrai choix de vie, une décision lourde." Le quotidien précise alors que son accouchement devrait se produire dans la période du second tour des législatives, en juin 2022.

L'ancienne députée FN pourrait donc quitter ses fonctions à l'Issep pour s'impliquer à 100% dans la campagne d'Eric Zemmour, dont le rapprochement était manifeste ces derniers mois. En effet, au mois de septembre 2021, les deux personnalités s'étaient vues à Budapest au rassemblement de la droite nationaliste européenne. De quoi tendre encore plus les relations entre Marion Maréchal et la leader du Rassemblement nationale en lice pour les présidentielles 2022. On se souvient que la leader du RN avait d'ailleurs été absente du mariage de sa nièce avec Vincenzo Sofo.

La petite-fille de Jean-Marie Le Pen montre dans tous les cas beaucoup d'intérêt aux positions de l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot, tout en affichant son besoin de liberté de parole : "J'ai connu sept ans de discipline de parti que j'ai mal vécu, même si je ne regrette rien. Mon naturel n'est pas de réciter des éléments de langage." A l'inverse, pas question pour elle de rejoindre la soeur de sa mère Yann Le Pen, car elle ne valide pas ses "allers-retours idéologiques et programmatiques incessants". Marine Le Pen a dernièrement fait face au départ de Gilbert Collard, ex-député européen RN qui vient de rejoindre Eric Zemmour. L'ancien avocat est d'ailleurs persuadé qu'elle va venir rejoindre leur rang. "Je l'attends", a-t-il déclaré sur BFMTV.