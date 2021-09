Mariage de Marion Maréchal : Qui est Vincenzo Sofo, son futur mari ?

Ils vont se dire "je le veux", ce 11 septembre. A 31 ans, Marion Maréchal se marie déjà pour la deuxième fois. Elle va se faire passer la bague au doigt par Vincenzo Sofo, son compagnon italien âgé de 34 ans avec qui elle est en couple depuis 2016.

Le trentenaire est originaire de Milan et c'est ici qu'il a fait ses études et sa carrière. En effet, Vincenzo Sofo est diplômé en économie de l'université catholique du Sacré-Coeur. Mais c'est en politique qu'il a choisi d'avancer dans sa vie professionnelle. Il a entamé son parcours par un passage au parti de droite italien La Destra, dont il a un temps géré la branche jeunesse. Puis, par la suite, il a poussé le curseur de son engagement un cran plus loin en adhérant à La Ligue du Nord, classé à l'extrême-droite. Un choix payant puisqu'il y a fait la rencontre du très clivant Matteo Salvini - ex ministre de l'Intérieur - et, sous les couleurs du parti, il a été élu conseiller municipal. En 2019, il est même devenu député européen.

En février 2021, Vincenzo Sofo a toutefois choisi de quitter La Ligue pour rejoindre Frères d'Italie (FdI), parti national-conservateur présidé par Giorgia Meloni. Il a de fait rejoint le groupe Conservateurs et réformistes européens (CRE) au Parlement européen. Outre ses fonctions d'homme politique, il anime aussi Il Talebano (Le Taliban), un site d'opinion.

C'est en 2016, que Vincenzo Sofo a fait la rencontre de Marion Maréchal, "à l'occasion d'une rencontre publique avec Matteo Salvini, patron de la Lega", soulignait le journal Le Parisien le 3 septembre, en annonçant le mariage du couple. Une union qui devait se tenir en Italie avant un changement de plan en raison de la crise sanitaire. C'est donc en région parisienne que se déroulera la noce. Pourquoi pas à Montretout, sur le domaine familial ? Mais il ne faudra pas compter sur Marine Le Pen, la tante de Marion étant retenue à Fréjus.

Sur Twitter, la patronne du Rassemblement National a toutefois adressé un message à Marion. "De Fréjus où je suis retenue, j'adresse à ma nièce Marion Maréchal, ainsi qu'à son futur mari Vincenzo, toutes mes félicitations. Mes très sincères voeux de bonheur les accompagnent en ce jour magnifique et unique !", a-t-elle écrit. Il faut toutefois rappeler qu'il s'agit d'un remariage pour Marion Maréchal, laquelle est divorcée de son premier mari Matthieu Decosse. Avec ce chef d'entreprise, elle est devenue la maman d'une petite fille prénommée Olympe, née en septembre 2014.