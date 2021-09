Marion Maréchal mariée à Vincenzo Sofo : liste de cadeaux insolite pour les époux

En effet, Marion Maréchal et Vincenzo Sofo ont décidé de partager leur liste d'envies avec leurs familles et proches. C'est sur le site Mille Mercis Mariage que les cadeaux rêvés des mariés ont été affiché, afin que chacun puisse leur faire plaisir, comme il le souhaite.

Sur la page, on peut voir que Marion Maréchal et Vincenzo Sofo ont de drôles de souhaits pour démarrer leur nouvelle vie à deux ! On dénombre pas moins de trois voyages dont l'un pour leur lune de miel, d'une valeur de 4500 euros. Il y a aussi un aquarium, affiché au prix de 350 euros. D'autres articles un peu plus originaux sont également sur la liste, à l'instar d'un bar Vespa à 1200 euros, d'un biberon à 35 euros, d'une poêle à crêpes ou encore d'un baby-foot ! Il y aussi un backgammon à 195 euros, un robot aspirateur à 400 euros et les services d'une femme de ménage à 500 euros.

Il semble que Marion Maréchal, maman d'une petite Olympe (7 ans) née de sa précédente union, souhaite partager des cours de cuisine et de sport avec son mari. Un permis bateau d'une valeur de 500 euros est également listé. De quoi s'amuser à deux...

A l'origine, Marion Maréchal et Vincenzo Sofo devaient se dire "oui" lors d'une cérémonie en Italie, pays d'origine du marié, mais le voyage a dû être annulé, en raison de la pandémie de Covid-19, comme le rapportait précedemment Le Parisien. La cérémonie a donc eu lieu en région parisienne. L'ancienne députée du FN et l'eurodéputé se sont rencontrés en 2016, à Milan, "à l'occasion d'une rencontre publique avec Matteo Salvini, patron de la Lega", précisait le quotidien. Marine Le Pen n'a pas pu être présente pour assister aux noces de sa nièce car elle a été retenue à Fréjus pour y effectuer sa rentrée politique.