"C'est violent" : Marine Le Pen sous le choc après les propos de sa nièce Marion Maréchal

Si le départ de Gilbert Collard, ancien eurodéputé du Rassemblement national qui a rejoint le parti Reconquête d'Eric Zemmour a été un coup dur pour Marine Le Pen, elle doit faire face à une nouvelle intervention médiatique douloureuse : celle de sa nièce Marion Maréchal. Dans les colonnes du Parisien, celle qui attend un deuxième enfant a expliqué qu'elle réfléchissait à se rallier le célèbre polémiste d'extrême-droite et donnerait sa réponse dans un mois. Pas question pour elle de rejoindre la soeur de sa mère Yann Le Pen, car elle ne valide pas ses "allers-retours idéologiques et programmatiques incessants". Sur le plateau de Laurence Ferrari pour C News ce 28 janvier 2022, la cheffe du RN est revenue sur le rapprochement entre sa nièce et l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot.

"J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma soeur pendant les premières années de sa vie, donc évidemment c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi", a réagi sur CNews la candidate du Rassemblement national à la présidentielle. Outre "l'aspect personnel", "c'est une incompréhension politique parce que Marion avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé, et incontestablement je suis beaucoup mieux placée qu'Eric Zemmour puisque je suis donnée au second tour" dans les sondages, au coude-à-coude avec la candidate LR Valérie Pécresse, a ajouté Marine Le Pen. A l'automne, Marion Maréchal avait affirmé "plaider pour une candidature unique derrière le mieux placé" afin d'éviter deux candidatures à l'extrême droite qui "risquent de se court-circuiter".

A la fin de l'émission, la présentatrice revient sur les propos de Marion Maréchal et demande à son invitée si elle l'a appelée. Marine Le Pen cache difficilement sa gêne et son émotion : "On va essayer de laisser ça dans le privé. Un peu, s'il vous plaît. Je suis un peu pudique sur ces aspects-là. Ne violez pas ma pudeur." Ce à quoi la journaliste répond : "On voit votre émotion, et on la sent ce matin."

Au mois de septembre dernier, Marion Maréchal et Eric Zemmour s'étaient vues à Budapest au rassemblement de la droite nationaliste européenne. Ce qui avait plus que jamais tendu les relations entre celle qui s'est éloignée du RN en 2017 et sa tante. On se souvient que la leader du Rassemblement national avait également été absente du mariage de sa nièce avec Vincenzo Sofo.