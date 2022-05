Marine Le Pen agacée et bousculée par Léa Salamé : "Les gens ont le droit à la vérité"

Echange tendu entre Léa Salamé et Marine Le Pen sur les ondes de France Inter ce 18 mai 2022 lors du 7/9. L'animatrice et journaliste politique a poussé dans ses retranchements l'ancienne candidate à la présidentielle qui a terminé au second tour, battue par Emmanuel Macron. Les sujets de discorde étaient nombreux mais il est une question qui a mis la cheffe du Rassemblement national hors d'elle.

"Dans l'ancienne législatives, vous avez voté contre un certain nombre de mesures. Vous avez voté contre le quoi qu'il en coûte, voté contre le bouclier tarifaire sur l'énergie. Ma question est de savoir si vous allez voter contre les mesures tarifaires sur le pouvoir d'achat", dit Léa Salamé lors de la matinale de France Inter. Après avoir tenté de la couper plusieurs fois, la femme politique s'explique : "Les gens ont le droit à la vérité. D'accord ? Et accessoirement, ils ont droit à la précision. Je n'ai pas voté contre ces mesures, j'ai voté contre le budget. Quand on est dans l'opposition, je suis désolée de vous le dire, on vote contre le budget. (...) Le budget du gouvernement est une catastrophe."

Léa Salamé insiste alors : "Donc vous vous opposerez systématiquement à tout ce qu'[Emmanuel Macron] proposera ?" Visiblement agacée, Marine Le Pen la corrige : "Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai toujours travaillé de manière constructive. Nous ferons tout ce qu'il faut pour aider les Français, pour que tous les Français soient aidés." Agacée par les commentaires de l'animatrice radio, elle n'a toutefois pas été aussi marquée que lorsqu'Anne-Sophie Lapix l'avait interrogée sans ménagement sur ses liens avec la Russie durant la campagne au cours de l'émission Elysée 2022 sur France 2.