Jordan Bardella soutenu par son amoureuse Nolwenn, nièce de Marine Le Pen : images rares d'un couple discret

Le parcours politique de Jordan Bardella, 26 ans et président par intérim du Rassemblement national a de quoi impressionner. Ligne rouge, émission de BFMTV, a consacré son sujet du 14 février 2022 à ce jeune homme ambitieux et a notamment mis la lumière sur ce qu'il protège avec la plus grande attention : sa compagne. Aussi investi en politique que discret sur sa vie privée, il n'a pas pu empêcher les caméras de filmer, quelques instants, celle qui partage sa vie, Nolwenn. Et pour cause, elle n'est pas seulement son amoureuse, elle est aussi la nièce de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle que Jordan Bardella soutient depuis ses 16 ans.

A force de travail et d'implication, Jordan Bardella a trouvé sa place dans le complexe clan familial des Le Pen. Celui qui est député européen RN a conquis le coeur de la fille de Marie-Caroline, soeur aînée de Marine Le Pen, et de Philippe Olivier, conseiller politique de la cheffe politique. Certains ont pu dire qu'il avait été favorisé à cette place en raison de ses liens avec la nièce de sa patronne. Ce à quoi il a répondu dans Paris Match : "Marine Le Pen m'a choisi tête de liste lorsque j'étais célibataire."



Avec lui, Marine Le Pen peut compter sur un homme d'une loyauté absolue - il assure même le poste de président du RN par intérim gracieusement comme il l'a confirmé à Apolline de Malherbe sur BFMTV/RMC. Ce qui est bien utile en ces temps de défections majeures au sein de son parti. Dernière en date, celle de Nicolas Bay, numéro 2 du parti qu'elle accuse d'avoir transmis des informations stratégiques au camp d'Eric Zemmour qu'il vient de rejoindre. Il a décidé de porter plainte pour diffamation.

Jordan Bardella est donc un atout dans cette campagne où il se révèle comme un élève modèle. D'après le politologue Jean-Yves Camus interrogé par Le Parisien, il a fait un "sans faute" depuis le début de la campagne. Ce qui n'empêche pas les oublis, comme ce costume qu'il n'a pas pensé à prendre avant de se rendre à Strasbourg pour faire face à Emmanuel Macron alors que la France assure cette année la présidence de l'Union européenne. Et dans cette situation embêtante filmée par les journalistes de Ligne Rouge pour BFMTV, l'homme politique a pu compter sur sa bien-aimée qui lui a apporté la tenue adéquate pour affronter son plus grand adversaire politique à l'heure des présidentielles. Une demoiselle aux petits soins pour son compagnon, mais aussi pour sa tante pour qui elle était apparue dans l'émission Une ambition intime sur M6 en novembre 2021.