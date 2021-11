Marine Le Pen : Sa réaction en apprenant le remariage de son père... dans la presse

Pour sa deuxième participation à l'émission de M6 Une ambition intime, Marine Le Pen a reçu Karine Le Marchand chez elle, dans son appartement avec jardin en banlieue parisienne. Entourée de ses animaux - elle a passé un diplôme d'éleveuse de chats -, issus de la race bengal, la présidente du Rassemblement national, en lice pour la présidentielle 2022, a souhaité faire tomber le masque de la cheffe politique pour montrer celui de la femme. Elle a ainsi accepté, non sans hésitation, de parler de sa vie privée. Elle est ainsi revenue sur le mariage religieux de son père Jean-Marie Le Pen en 2021 avec Jany, une cérémonie qu'elle a découverte par voie de presse.

Le 16 janvier 2021, l'ancien leader du FN Jean-Marie Le Pen épouse religieusement Jany, Jeanne-Marie Paschos de son vrai nom. Le couple était déjà marié civilement depuis longue date, depuis le 31 mai 1991, mais les amoureux ont décidé à 93 ans pour lui, et 89 ans pour elle, de se dire oui dans une église, devant l'abbé Philippe Laguérie. Jany Le Pen, née d'un père grec, marchand de tableaux, et d'une mère franco-néerlandaise, a été mariée à l'homme d'affaires belge Jean Garnier. Le couple, qui n'a pas d'enfant, divorce en 1984. L'année suivante, elle rencontre le président-fondateur du Front national au cours d'une fête qu'elle a organisée. Ils s'installent ensuite au domaine familial de Montretout.

Dans Une ambition intime, sa fille Marine revient sur l'annonce de cette nouvelle en regardant auparavant l'intervention de sa mère Pierrette, première épouse de l'homme politique de 1960 à 1987 et avec qui il aura trois filles, Marie-Caroline, Yann et Marine. "On n'a pas compris. Personne n'était au courant. Il n'a invité personne, ça lui était égal. Mais les filles étaient un peu vexées que leur père se marie sans les inviter. Toutes les explications étaient foireuses. Il est assez original... Je ne me suis jamais ennuyée avec lui", confie la mère de Marine Le Pen.

Quand Karine Le Marchand demande à Marine Le Pen de confirmer qu'elle a appris les noces religieuses de son père dans la presse, elle répond : "Oui. Très sympa. Ce n'est pas extrêmement agréable d'apprendre le mariage par la presse, mais bon. Mais quand vous faites de la politique, vous apprenez beaucoup de choses par la presse. Il faut s'habituer." Une nouvelle illustration des relations compliquées entre père et fille, lui qui a été mis à l'écart de son parti par cette dernière.