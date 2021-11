Marine Le Pen à 8 ans : Miraculée avec ses soeurs d'un attentat qui a soufflé tout leur immeuble

Sur le chemin qui a mené Marine Le Pen jusqu'à la politique se trouve un événement traumatisant. Il a lieu le 2 novembre 1976 à Paris, à 3H45 du matin : ses parents Jean-Marie et Pierrette, ses soeurs Marie-Caroline, Yann et elle, la benjamine, sont victimes d'un attentat provoqué par 20 kilos d'explosifs. Celle qui a droit à un nouveau portrait dans Une ambition intime ce 7 novembre 2021 se souvient de cette date comme de celle qui l'a fait basculer de l'innocence de l'enfance au monde de son père Jean-Marie, celui de la politique.

Devant les caméras de TF1, en 1976 peu après l'explosion, Jean-Marie Le Pen, leader du Front National qu'il a fondé quatre années plus tôt, fait part de son effarement, devant les décombres de son immeuble. Par miracle, il n'y a que des blessés légers, mais le choc est grand. Dans un article consacré en 2012 à la patronne du Rassemblement National, Le Nouvel Obs raconte cette nuit du 2 novembre. La petite Marine a 8 ans et une déflagration vient de souffler son appartement du 9, villa Poirier dans le 15e arrondissement. La famille ressort indemne, seulement quelques égratignures provoquées par les éclats des vitres.

L'attentat n'a pas été revendiqué mais la présence de la famille Le Pen pourrait être lié à ce drame. "Il a fallu cette nuit d'horreur pour que je découvre que mon père faisait de la politique. Et c'est là, à l'âge des poupées, que je prends conscience de cette chose terrible et incompréhensible pour moi : mon père n'est pas traité à l'égal des autres, nous ne sommes pas traités à l'égal des autres. Cela va devenir un élément majeur de ma propre construction", écrit Marine Le Pen dans son autobiographie, A contre flots. Dans Une ambition intime en 2016, elle était revenue sur cet épisode : "J'en ai un souvenir extrêmement précis. (...) On n'était pas morts, pas blessés donc, tout va bien. On va à l'école lundi. Du jour au lendemain vous perdez tout, vos jouets, vos habits, vos amis parce qu'on a déménagé." Sa soeur Marie-Caroline se confie également : "L'escalier sur 5 étages a disparu... On n'a plus rien. (...) Et puis, même à 8 ans, elle se rend compte qu'on a voulu tuer son père. Et pas que son père en l'occurrence."

De quoi souder les Le Pen. Jusqu'à ce que la politique finisse par les séparer. Marine Le Pen a destitué son père du parti qu'il a créé pour le rebaptiser ensuite Rassemblement national. Le patriarche s'est d'ailleurs remarié religieusement avec Jany - ils l'étaient civilement depuis 1991 - cette année sans la présence de ses filles. Elle ne pourra pas compter sur l'appui de son aîné pour les présidentielles 2022, il affiche d'ailleurs facilement son rapprochement idéologique avec Eric Zemmour, à l'image de sa nièce Marion Maréchal.