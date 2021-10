Jordan Bardella : Fou d'amour pour la nièce de Marine Le Pen, sa "bien-aimée"

Élu Président du Rassemblement National à seulement 26 ans le 23 septembre dernier, Jordan Bardella s'est engagé à seulement 16 ans au sein du parti du Front National. Très admiratif de Marine Le Pen, il a tissé des liens très forts avec la fille de Jean-Marie Le Pen et est d'ailleurs désormais en couple avec l'une de ses nièces, Nolwenn Olivier.

Fille de Marie-Caroline Le Pen (soeur ainée de Marine) et de Philippe Olivier, la jeune femme est toujours restée très discrète sur sa vie privée et sur sa relation amoureuse avec Jordan. Selon L'Express, la jeune femme vit dans un hôtel particulier de Montretout, situé sur les hauteurs de Saint-Cloud, le domaine familial des Le Pen "d'où l'on peut parfois apercevoir Jordan Bardella sortir au volant de sa voiture". Réservé et tenant à garder son intimité avec sa belle-famille, Jordan "refuse de publier ses selfies de vacances en amoureux à Amalfi pour jouer la carte people" et "fait attention à la moindre photo, même lorsqu'il participe à une soirée privée".

Souvent accusé d'être favorisé au sein du RN en raison de sa relation avec Nolwenn et parfois considéré comme le "chouchou" de Marine Le Pen, le jeune homme confie trouver ces critiques "ignobles". "Marine Le Pen m'a choisi tête de liste lorsque j'étais célibataire" s'est-il justifié. Gentleman et romantique, il n'a pas peur de rester des heures en cuisine afin de concocter un repas "digne de ce nom" à ses parents ou à sa "bien-aimée". Surnommé parfois "le petit Bardelou" par la leader du RN, Jordan a par ailleurs révélé qu'il n'était pas proche de Jean-Marie Le Pen.

"Je l'ai croisé deux fois à des événements, et pas depuis qu'il a été mis sur la touche", a récemment expliqué le compagnon de Nolwenn aux journalistes de Libération. Il ajoute : "Ma génération, c'est uniquement Marine Le Pen".