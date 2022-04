Marine Le Pen ridiculisée sur la Toile : ce tweet sur feuille A4 largement moqué et détourné...

Marine Le Pen était certaine qu'elle serait attaquée sur la question de ses liens avec la Russie, comme elle l'a été plus tôt au mois de mars dans Elysée 2022. C'est Anne-Sophie Lapix qui l'avait poussée dans ses retranchements : "Vous avez emprunté de l'argent en 2014 à une banque. Aujourd'hui, cette dette appartient à la société Aviazapchast qui est dirigée par d'anciens militaires russes. Vous n'avez pas remboursé en huit ans. Comment on revendique son indépendance quand on doit huit millions aux amis de Poutine ?" Un sujet qui avait mis hors d'elle la fille de Jean-Marie Le Pen, qualifiant cette question d'infamante : "Nous remboursons, sous la surveillance de la commission des comptes de campagne des échéanciers qui sont les nôtres." Depuis, elle a totalement blacklistée la journaliste au point de mettre son veto sur elle pour l'animation de ce débat.