"J'ai été agressive" : Marine Le Pen revient sur son débat raté avec Emmanuel Macron

Le dimanche 24 avril 2022, les Français doivent-ils s'attendre à un second tour sous forme de match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Si l'on veut bien croire les sondages, pas toujours fiables, la réponse est oui. Si tel devait être le cas, le débat d'entre deux tours devrait permettre à la candidate d'extrême-droite de prendre sa revanche sur le président sortant...

En effet, lors de la campagne de 2017, Emmanuel Macron était arrivé en tête du premier tour avec 24,01% des voix devant Marine Le Pen avec 21,30% des voix. Les deux candidats avaient alors débattu lors du traditionnel débat télévisé de l'entre deux tours et, à cette occasion, la patronne du Rassemblement national avait complètement raté l'exercice. Sur la Toile, il n'est pas rare de revoir fleurir son intervention devenue culte pendant laquelle elle avait lâché son désormais fameux "Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes..." accompagné de grands gestes de la main. La candidate âgée de 53 ans, qui avait déjà admis avoir suscité de la déception chez ses sympathisants après ce débat raté, est revenue sur le sujet dans Le Parisien.

Longuement interrogée par des lecteurs dans l'édition du samedi 26 mars du journal, Marine Le Pen a répondu cash : "Quand on s'est planté et qu'on n'est pas totalement idiot, on tire les leçons. J'ai commis en 2017 une erreur stratégique que je ne commettrai plus. Il y a cinq ans, j'avais en face de moi un jeune homme venu de nulle part. Je me suis dit qu'il fallait que j'explique aux Français quelle allait être sa politique et donc j'ai été agressive. J'ai parlé de lui, de ce qu'il allait faire - sur un certain nombre de sujets je ne me suis pas trop trompée -, mais j'aurais mieux fait de parler de ce que je voulais faire. Donc cette fois-ci, je vais vraiment utiliser mon temps pour montrer aux Français qu'une autre politique est possible."

Marine Le Pen, récemment lâchée par sa nièce Marion Maréchal partie rejoindre le camp d'Eric Zemmour, est pour l'heure donnée en position d'atteindre le second tour de l'élection présidentielle de 2022. Mais son concurrent de gauche, Jean-Luc Mélenchon (qui avait récolté 19,58% des voix la dernière fois), est en embuscade à la troisième place... En revanche, le président Macron continue de faire la course en tête profitant de sa position de leader du pays en pleine crise liée à la guerre en Ukraine.