Marine Le Pen : Sa rencontre controversée avec la compagne d'Eric Zemmour en 2017

Si le grand public l'a découverte l'automne dernier, Sarah Knafo avait déjà ses entrées dans le monde de la politique il y a cinq ans. La jeune énarque qui a poussé Eric Zemmour à se présenter aux présidentielles et conquis son coeur faisait partie des protagonistes d'une rencontre secrète entre Marine Le Pen et d'autres personnalités politiques en 2017. C'est ce que confie Le Monde dans un article qui revient sur les cinq années de la cheffe du RN après les élections qu'elle a perdues au second tour face à Emmanuel Macron.

Le débat télévisé de l'entre-deux tours qui a eu lieu le 3 mai 2017, opposant l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande et la leader du Rassemblement national a marqué bien des esprits. Quelques heures avant, une rencontre très particulière a eu lieu, comme le raconte Le Monde. La fille de Jean-Marie Le Pen avait reçu trois personnes afin de la "coacher" avant cette fameuse intervention télévisée : Gilbert Collard, à l'époque l'un de ses proches alliés et à l'origine de cette entrevue, Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et enfin Sarah Knafo. "La présence de Mme Knafo a d'abord été confirmée par Louis Aliot, encore compagnon de Marine Le Pen en 2017, et par MM. Collard et Guaino. Ces derniers sont néanmoins revenus, quelques heures avant la publication de l'article du Monde, sur cette affirmation", lit-on dans le quotidien.

Sarah Knafo a rencontré Henri Guaino en 2014 d'après un autre article du Monde, pour qui elle a distribué des tracts pour les Jeunes avec Guaino, mouvement dont elle deviendra responsable. Si elle laisse volontiers dire qu'elle a été sa "collaboratrice parlementaire", le quotidien a précisé que c'est "à la surprise de la véritable collaboratrice, qui ne l'a jamais vue au bureau". En vue de la primaire de la droite et du centre de 2016, elle a soutenu Henri Guaino, qui ne s'est finalement pas porté candidat.

Si la teneur de la participation de Sarah Knafo n'est pas connue, sa présence en politique dès la campagne électorale 2017 montre le chemin parcouru par la jeune femme, depuis Pavillons-sous-bois où elle a passé sa jeunesse, aux couloirs de Sciences-Po puis de l'ENA. Petit à petit, elle s'est éloignée d'Henri Guaino pour se consacrer à la carrière politique naissante d'Eric Zemmour. Aujourd'hui, elle est aux premières loges lors de ses meetings et autres débats télévisés. Si son rendez-vous secret avec Marine Le Pen est désormais démenti par les intéressés, celle qui dirige la campagne d'Eric Zemmour a déjà rencontré une autre membre de la famille Le Pen, Marion Maréchal. Cette dernière s'est rapprochée du polémiste reconverti dans la politique, un ralliement hypothétique qui ne ravit pas Sarah Knafo.