Eric Zemmour : Sa compagne Sarah Knafo subjuguée au meeting de Cannes

La venue d'Eric Zemmour à Cannes n'a pas été sans créer quelques remous mais le candidat à la présidentielle 2022 a tenu comme prévu son meeting sur la Croisette samedi 22 janvier. Rendez-vous avait été donné au Palais des Victoires.

Parmi les personnes présentes, Sarah Knafo, la conseillère omniprésente de 28 ans d'Eric Zemmour, que l'on peut à présent officiellement qualifiée de compagne de l'homme politique de 63 ans depuis que celui a publiquement clarifié la situation sur la nature de leur relation. Ils sont en couple.

C'est le 13 janvier dernier, en direct sur BFMTV, qu'Eric Zemmour s'est exprimé sur ce sujet après que Bruce Toussaint lui a posé une question directe et simple : "Qui est Sarah Knafo ?" "C'est ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Mais on s'arrêtera là, si vous me le permettez", a réagi l'ancien journaliste décrié révélé au grand public grâce à l'émission On n'est pas couché. Eric Zemmour a finalement poursuivi sur le sujet, en dicustant un peu plus longuement de ce qu'implique cette histoire de coeur. "Je vais vous dire, il n'y a pas de première dame dans les institutions de la Ve République. Donc les gens n'ont pas à savoir. Mais vie privée, c'est ma vie privée. Je règle au fur et à mesure du temps les problèmes que me posent ma vie privée", avait-il ajouté auprès de Bruce Toussaint.

Car Eric Zemmour est toujours marié à la mère de ses trois enfants, Hugo, Thibault et Clarisse (en 2004), nés respectivement en 1997, 1998 et 2004. Mylène Chichportich avait d'ailleurs assisté au meeting du candidat d'extrême droite à Villepinte en décembre dernier, avec leurs enfants.

Hier, pas de trace de Mylène Chichportich mais Sarah Knafo, habillée d'une robe noire, n'a pu cacher ses regards subjugués lors du meeting de son compagnon marqué par la présence de l'euro député Gilbert Collard qui a officiellement lâché le Rassemblement national (RN) pour se rallier à la Reconquête d'Eric Zemmour. Tous étaient sur la scène du Palais des Victoires pour le grand final.