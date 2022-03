Marion Maréchal : La réaction de son grand-père Jean-Marie Le Pen à sa décision radicale

Après le départ de Gilbert Collard, ancien eurodéputé du Rassemblement national qui a rejoint le parti Reconquête ! d'Eric Zemmour, Marine Le Pen, elle, a dû faire face à une nouvelle intervention médiatique douloureuse en janvier dernier : celle de sa nièce Marion Maréchal. Entre les deux, les relations sont fraîches...

Dans les colonnes du Parisien, celle qui attend un deuxième enfant a expliqué qu'elle réfléchissait à se rallier au très clivant polémiste d'extrême-droite, ce qu'elle a officialisé durant un meeting de l'ancien journaliste et chroniqueur télé à Toulon le 6 mars. Elle a décidé de ne pas soutenir la soeur de sa mère Yann Le Pen dont elle ne valide pas ses "allers-retours idéologiques et programmatiques incessants". Une décision à laquelle a réagi le patriarche Le Pen, Jean-Marie, au cours d'une interview sans langue de bois, dans L'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Purepeople.com.

Interrogé par Jordan de Luxe sur le départ de Marion Maréchal pour le camp d'Eric Zemmour, Jean-Marie Le Pen a déclaré : "J'ai trouvé ça un peu surprenant et un petit peu gênant. Pendant que sa tante était en course en quelque sorte, qu'elle intervienne d'une façon qui était forcément divergente..." Il affirme qu'il était pas du tout au courant : "Non pas du tout. Nous habitons dans des endroits différents. Nous avons des vies différentes. (...) Nous nous rencontrons, soit par notre volonté propre, soit par le hasard des choses." Malgré la surprise et le malaise face à la décision de sa petite-fille, il estime qu'il est inutile de lui faire part de son sentiment : "Non, c'est inutile. Quel intérêt de le lui dire ?"

S'il ne valide pas le choix de sa petite-fille pour qui il a souvent fait l'éloge - il l'aurait décrite de "Marine sans défaut" selon son conseiller Lorrain de Saint-Affrique dans Le Point -, Jean-Marie Le Pen avait toutefois précisé dans Le Journal du dimanche qu'elle n'avait pas été élevée par sa tante comme elle l'avait clamé avec émotion sur CNews : "Yann a élevé sa fille toute seule, Marine raconte des histoires." Mais malgré toutes les divergences entre père et fille depuis son exclusion du parti en 2015, il avait affirmé, toujours dans les colonnes du JDD : "Je préfère mes filles à mes nièces, mes nièces à mes cousines, mes cousines à mes voisines, etc... Je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Je ne comprends pas que Marion soutienne un inconnu par rapport à la famille, si sympathique soit-il."