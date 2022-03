Marion Maréchal enceinte : Elle affiche son ventre bien rond et son soutien à Eric Zemmour

Depuis cet automne, l'idée d'un rapprochement entre Eric Zemmour, nouveau leader d'extrême-droite en France qui s'est lancé dans la campagne présidentielle et Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen qui s'était éloignée des projecteurs de la politique en 2017, était latente. Après d'innombrables rumeurs et suppositions, la trentenaire a officialisé les choses en participant au meeting de l'ancien polémiste à Toulon ce dimanche 6 mars 2022 et en y assurant, très enthousiaste, un long discours. Embrassade sur la tribune et éloge de l'essayiste à succès : la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, actuellement enceinte comme le montrent ses rondeurs de future maman, a visiblement trouvé celui qui incarne les mêmes valeurs politiques qu'elle.