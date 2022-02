Marine Le Pen a-t-elle élevé Marion Maréchal avec sa soeur ? "Elle raconte des histoires"

La journaliste politique Catherine Nay a interrogé Jean-Marie Le Pen pour un long entretien publié dans Le Journal du dimanche du 6 février 2022. Le début d'AVC n'est qu'un lointain souvenir désormais. Sans filtre, le cofondateur du Front National s'exprime notamment sur le feuilleton familial et politique du moment, celui qui met en scène Marine Le Pen, sa fille et candidate à la présidentielle, et sa nièce, Marion Maréchal qui ne souhaite pas voter pour sa tante et se rapproche de plus en plus d'Eric Zemmour.

Si Jean-Marie Le Pen explique que malgré les tensions entre les membres de sa famille, "on s'aime quand même", les choses sont compliquées d'un point de vue extérieur. Surtout quand on sait que sa fille cadette, Yann, et mère de Marion Maréchal, occupe le deuxième étage de sa maison à Rueil.

En terme de choix politique, Jean-Marie Le Pen assume soutenir sa fille, même si c'est Marine Le Pen qui l'a fait exclure du parti en 2015 : "'Je préfère mes filles à mes nièces, mes nièces à mes cousines, mes cousines à mes voisines, etc...' Je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Je ne comprends pas que Marion soutienne un inconnu par rapport à la famille, si sympathique soit-il." Il ne saisit pas non plus son retour en politique après s'en être écartée en 2017, alors qu'elle a d'autres projets de vie, un deuxième bébé attendu pour le mois de juin, ajoute la figure historique de l'extrême-droite française. Avant, il voyait sa nièce comme une "Marine sans défaut", qu'il avait envoyée en 2012 à Carpentras pour "laver l'honneur de la famille" après la profanation de sépultures juives. "Incompréhension et déception. Marion ne l'a pas prévenu lorsqu'elle a abandonné son mandat de députée. Tout comme il a appris, par une dépêche de l'AFP, qu'elle ne voulait plus s'appeler Le Pen", ajoute le JDD.

L'homme politique de 93 ans balaie ensuite d'une main ce que sa fille a dit, quand elle s'est exprimée sur les distances prises par Marion Maréchal, sur CNews. Celle qui évoque de plus en plus sa vie privée depuis cette campagne a révélé, les yeux humides devant Laurence Ferrari, que c'est elle qui a élevée Marion Maréchal dans ses premières années au côté de sa soeur Yann puisque le père biologique de Marion ne l'a pas reconnue et qu'elle a été adoptée à 2 ans par Samuel Maréchal - Yann Le Pen et lui resteront mariés jusqu'en 2005. Jean-Marie Le Pen rétablit sa vérité : "Yann a élevé sa fille toute seule, Marine raconte des histoires."

Soutien de la leader du Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen réussit l'exercice d'équilibriste de faire l'éloge aussi de l'ancien polémiste reconverti en politique qu'il apprécie : "Zemmour, je l'aime beaucoup. Il remet mes idées dans la campagne. C'est lui que l'on attaque, c'est lui l'homme d'extrême-droite. Peut-être rend-il service à Marine."