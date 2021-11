Jean-Marie Le Pen prêt à se rabibocher avec sa fille Marine ?

Dans l'émission Une ambition intime, Marine Le Pen a évoqué devant Karine Le Marchand le fait que son père, Jean-Marie, ne l'ait pas prévenue de son mariage religieux avec Jany. Loin de s'offusquer devant les caméras, la leader du Rassemblement national est restée pragmatique : "Mais quand vous faites de la politique, vous apprenez beaucoup de choses par la presse. Il faut s'habituer." Est-ce par les médias qu'elle a appris que celui qui a fondé le Front national a chanté les louanges de sa fille, prenant ses distances avec Eric Zemmour dont il louait il y a peu le discours ?

Dans une interview pour Le Télégramme, Jean-Marie Le Pen a abordé le cas Zemmour. Dans l'émission Complément d'enquête consacré au polémiste presque candidat, l'homme politique de 93 ans ne cachait pas sa sympathie pour l'essayiste. Selon les sondages au mois d'octobre, il s'affichait au second tour, dépassant Marine Le Pen. Le père de cette dernière indiquait alors qu'il soutiendrait le "mieux placé" aux élections, quitte à choisir l'ancien éditorialiste au profit de sa fille. Mais ça, c'était avant que les intentions de vote pour Eric Zemmour ne stagne, alors que les polémiques qu'il lance, dernièrement ses critiques sur les attentats du 13 novembre et le rôle de François Hollande, commencent à le desservir.

"J'avais prévu qu'Éric, que j'aime bien, allait connaître un plafond", explique Jean-Marie Le Pen. "La politique est un métier dont l'apprentissage est difficile. Comme journaliste, il pouvait choisir ses cibles. Il était celui sur lequel on ne tire pas. Là, il va prendre des coups et il n'y est sans doute pas préparé. Il n'est pas à la hauteur de l'événement", ajoute-t-il. C'est ainsi qu'il va faire l'éloge de l'expérience en la matière de sa benjamine : "Marine, elle, a quand même un certain métier. Elle a subi de cruels échecs et elle est capable de mieux les affronter." Il qualifie de déclarations courageuses les sorties de l'ex-journaliste mais estime qu'il a "brûlé ses cartes sans s'en rendre compte". Une façon de tendre la main à Marine Le Pen ?

En 2015, avec son exclusion du Front National suivie de la suppression en 2018 de son statut de président d'honneur du parti, les relations entre le père et la fille ne s'étaient pas améliorées. La femme politique oscille entre l'admiration d'une fille pour son père qui l'a élevée, avec ses soeurs, seul après le départ de leur mère, et l'héritage aussi important qu'encombrant qu'il représente. Une chose est sûre, la candidate aux présidentielles 2022 ne pourra jamais se défaire de lui.