"Nous avons pardonné à une maman qui était partie" : Marine Le Pen face à sa mère Pierrette

Exercice délicat, l'émission Une ambition intime présentée par Karine Le Marchand sur M6 permet de voir les politiques sous un jour nouveau. Pour sa deuxième participation au show cinq ans après, Marine Le Pen a accepté des questions sur des moments délicats de sa vie personnelle. Si la présentatrice et productrice suscite la controverse en humanisant une personnalité controversée comme la chef du Rassemblement national, si tendre avec ses animaux par exemple, elle assume, dans les colonnes du Parisien, qu'on la voie comme jamais. Elle veut montrer derrière chaque politique la personne, avec bienveillance, tout en la faisant sortir de sa zone de confort. C'est ainsi qu'elle a fait réagir la fille de Jean-Marie Le Pen sur le départ soudain de sa mère Pierrette du domicile familial alors qu'elle n'a que seize ans.

Pierrette Lalanne, ex-femme du fondateur du Front national - désormais remarié avec Jany, intervient dans Une ambition intime pour aborder notamment son retour au sein de sa famille, après une dizaine d'années de silence radio : "Je suis revenue et Jean-Marie m'a dit 'eh bien écoute, tu es ici chez toi.' Moi aussi je lui ai pardonné. Je me suis installée là. Et puis on a repris une vie normale. Jean-Marie et moi, on se voit souvent, il n'y pas de problèmes. Elles ont un père, une mère. Il est arrière-grand-père. C'est la famille."

Un joli tableau sur lequel la présentatrice fait ensuite réagir son invitée : "On en voit pas beaucoup des ex-conjoints à vivre dans le même espace après des ruptures si violentes." Marine Le Pen lui répond : "Mais ils sont originaux tous les deux. Ce sont des parents hors du commun. Une vie hors du commun. Mais c'est comme ça, c'est ce qui m'a construite. Quand on s'aime, on est capable parfois de se pardonner. (...) Ils se sont pardonnés l'un l'autre parce que je pense que oui, il y a de l'amour entre eux, ne serait-ce que parce qu'ils ont trois enfants ensemble. Qu'ils ont vécu vingt-cinq ans ensemble. Mais nous avons aussi pardonnés à une maman qui était partie. On se fait beaucoup de mal avec la rancune."

Pierrette et Jean-Marie Le Pen, une relation marquée par les polémiques et tempêtes médiatiques

Avant de devenir madame Le Pen, Pierrette Lalanne a épousé l'imprésario Claude Giraud et travaille comme mannequin. Peu après, elle rencontre Jean-Marie Le Pen en 1958, lors d'une soirée de gala et l'épouse, en secondes noces, le 29 juin 1960 à la mairie du 8e arrondissement de Paris. De leur union naissent trois filles : Marie-Caroline, Yann et Marine. Mais le couple va mal et elle demande une première fois le divorce en 1972. L'année 1984 sera le basculement. Après sa rencontre avec le journaliste Jean Marcilly, chargé d'écrire une biographie de Jean-Marie Le Pen à l'occasion des élections européennes, elle quitte subitement le domicile conjugal le 10 octobre 1984. "Cela va durer quinze ans," écrit Marine Le Pen dans son livre A contre flots. "Pendant un mois et demi, j'ai vomi tous les jours."

C'est le début d'une séparation polémique : accusation d'antisémitisme de la part de Pierrette à l'encontre de Jean-Marie, soutenu par ses filles, le refus de pension alimentaire du chef du FN, la couverture de Playboy de sa future ex-femme qui avait traumatisé Marine Le Pen... Finalement en 1987, le divorce est officiellement prononcé. L'année suivante, elle apparaît sur le plateau de Thierry Ardisson avec son compagnon, le fameux biographe Jean Marcilly, mais le couple ne dure pas. Peu à peu, Pierrette redevenue Lalanne réussit à reprendre contact avec ses filles, Marine en dernier... Et à reformer le clan Le Pen.