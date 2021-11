"Réconciliation avec les terroristes", "Hollande a pris une décision criminelle" : Garrido et Zemmour choquent

La date du 13 novembre devait être un moment de recueillement et de commémoration pour les victimes des attentats de 2015 et leurs proches mais cette année, avec l'approche des élections présidentielles, c'est un spectacle de phrases choquantes qui se déroulent, chacun cherchant à attirer l'attention médiatique. Dans ce jeu-là, deux personnalités politiques ont défrayé la chronique : Raquel Garrido et Eric Zemmour.

L'ancienne porte-parole de La France Insoumise et actuelle conseillère régionale et municipale Raquel Garrido était sur le plateau de BFMTV ce 13 novembre 2021. Elle réagissait aux propos d'Eric Zemmour, candidat putatif à la présidentielle qui a choisi d'accuser l'ancien président de la République François Hollande de savoir que des attentats allaient avoir lieu et de n'avoir rien fait. Face à une Judith Waintraub stupéfaite, l'avocate et femme d'Alexis Corbière a déclaré : "Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leur mort, de trouver le chemin vers la réconciliation, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies."