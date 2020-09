Raquel Garrido : Elle a "manigancé" son coup de foudre avec Alexis Corbière

"Femmes de politiques : qui sont-elles vraiment ?" C'était la thématique du jour dans l'émission de Faustine Bollaert, Ça commence aujourd'hui (France 2). Raquel Garrido (46 ans) a accepté de témoigner, évoquant sans retenue son histoire d'amour avec le député Alexis Corbière (52 ans). Au moment de leur rencontre, elle était déjà militante dans les rangs de la gauche, et a converti son homme, aujourd'hui figure importante du mouvement mélenchonnien.

Questionnée sur les dessous de leur rencontre, Raquel Garrido avoue avoir eu un énorme béguin pour Alexis Corbière, alors militant. "J'ai cherché à le séduire, mais bêtement. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais l'attachée de presse de l'organisation. Il devait passer dans mon bureau, pour aller dans un autre bureau et la seule conversation que j'ai trouvée, c'était : 'Est-ce que t'as pas une clope ?' Je trouvais des prétextes, bêtes, pour lui parler", a-t-elle raconté sur le plateau, le mercredi 23 septembre 2020.

"Je crois qu'il s'est laissé faire"

"J'ai jamais été très forte pour ça, reconnait-elle. Ensuite, une fois, lors d'un congrès qui avait lieu à Montpellier, nous partions tous de la place de la Nation où les bus étaient installés. Moi j'étais entre guillemets 'cheffe de mon car' et lui était sur un autre car. Mais moi, j'avais manigancé pour qu'il vienne dans mon car. Quand il est arrivé, j'ai pris mon air très autoritaire de cheftaine et j'ai dit : 'Non, mais toi, tu es dans ce car-là.' Et l'autre garçon, qui était un rocardien d'ailleurs, a dit : 'Mais non pas du tout, Alexis, il est dans mon bus.' J'ai dit : 'Non Bertrand, il est dans mon car !' Bon, je crois qu'il s'est laissé faire."

"Et du coup, il est rentré dans le car et puis après, pareil, je lui ai emprunté son walkman", poursuit l'ancienne porte-parole de la France insoumise. À l'époque responsable des échanges internationaux, Raquel Garrido sait parler beaucoup de langues. Une qualité qu'elle a mise en avance pour essayer d'impressionner sa target. "Je parle quatre langues depuis que j'ai 4 ans. Donc j'avais fait tout un laïus en anglais, puis en espagnol, etc. Et lui, il m'a dit plus tard que c'est là qu'il avait été fasciné par cette fille incroyable qui parlait tout un tas de langues. Et l'histoire d'amour a commencé à ce moment-là", raconte Raquel Garrido.

Mariés depuis l'an 2000, Raquel Garrido et Alexis Corbière sont parents de trois petites filles, nées lorsqu'ils étaient "jeunes" et avant leur mariage.