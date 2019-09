Raquel Garrido : Précieux soutien de son compagnon Alexis Corbière au tribunal

Remue-ménage au tribunal de Bobigny. Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ainsi que cinq autres membres du parti comparaissaient pour "actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation". Parmi eux, le député Alexis Corbière. Il s'est présenté devant la justice, soutenu par sa compagne Raquel Garrido.

Le 19 septembre 2019, le député de Seine-Saint-Denis – qui devait déménager à Bagnolet avec sa famille après la polémique sur le HLM parisien de 80 m² qu'il occupait – a donc assisté à l'audience avec le précieux soutien de sa femme. Le couple est apparu serein et soudé. Alexis Corbière (51 ans) et Raquel Garrido (45 ans) avocate et chroniqueuse télé, sont les parents de trois filles : Victoria (19 ans), Inès (17 ans) et Barbara (6 ans). L'an dernier dans les pages de Voici, l'ancienne membre des Terriens de Canal+ évoquait son couple. "Il faut comprendre les crises. Nous, on en traverse tous les cinq ans et on se pose la question de se séparer. Alors, on parle, on analyse les dynamiques sous-jacentes de notre couple et on arrive ainsi finalement à créer ensemble un nouvel élan", confiait-elle.

Côté justice, Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon comparaissent pour répondre de leur comportement lors des perquisitions houleuses au siège de parti le 16 octobre 2018. Ces perquisitions avaient été menées dans le cadre des enquêtes sur les comptes de la campagne présidentielle de 2017 et sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés de La France insoumise.

Le parquet de Bobigny a requis vendredi 20 septembre trois mois de prison avec sursis contre le leader du parti. Des amendes, allant de 2 000 à 10 000 euros, ont par ailleurs été requises contre les cinq autres prévenus. Alexis Corbière a pris 8 000 euros.