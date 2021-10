Balance ton Post : Ecartée, Raquel Garrido accuse Eric Naulleau, Jean-Luc Mélenchon s'incruste

Un clash de plus dans l'émission Balance ton post ? Visiblement écartée temporairement du show, elle a suscité l'émotion de son ancien chef Jean-Luc Mélenchon qui a écrit sur Twitter : "Naulleau le soit disant ami de la contradiction. @RaquelGarridoFr lui tient tête et pour cela elle est évincée du plateau de #BalanceTonPost. Perte de sens pour l'émission. Adieu le pluralisme! Normal: Naulleau animateur-militant dit qu'il voterait Zemmour pour bloquer Mélenchon." Régulièrement attaqué pour ses liens avec Eric Zemmour, qui était son acolyte sur différentes émissions télévisées comme On n'est pas couché, Eric Naulleau a dû répondre aux provocations de sa collègue, appuyée par le candidat à la présidentielle.