Jean-Luc Mélenchon nerveux, Caroline Roux agacée : grosses tensions dans "Télématin"

Echange tendu entre la journaliste Caroline Roux et son invité politique Jean-Luc Mélenchon ce 7 octobre 2021. Sur le plateau de l'émission de France 2 Télématin, le leader des Insoumis n'a pas caché son agacement face à son hôte lorsqu'elle l'interroge sur les chiffres du pouvoir d'achat des Français.

Lorsque le sujet est la question sociale, Caroline Roux demande à Jean-Luc Mélenchon si le gouvernement doit se vanter de son bilan économique. Il lui répond : "Apparemment oui puisque vous reprenez tous ses arguments, sans nuance ni critique." Ce à quoi elle rétorque que la source des chiffres est l'Insee, l'institut national de la statistique et des études économiques. S'ensuit un ping-pong entre l'intervieweuse et son invité où la première demande une réaction à des chiffres, tandis que le second veut avoir le droit de les remettre en question. Il dira : "Je conteste ce pouvoir d'achat. Acceptez qu'on puisse douter. La situation des Français ne s'améliore pas !"

Le ton de Jean-Luc Mélenchon monte, l'agacement de Caroline Roux devient lui visible. La journaliste publiera ensuite cet échange musclé sur son compte Twitter, une séquence qu'elle ne coupe pas pour que chacun et chacune puisse se faire une idée.