Messe hommage à Bernard Tapie : sa femme Dominique arrive avec son clan

Bernard Tapie est mort le 3 octobre 2021 à 78 ans, après une longue lutte contre le cancer. Depuis, ses proches pleurent son décès et préparent ses obsèques. Avant la grande cérémonie prévue le 8 à Marseille, son clan se réunissait ce mercredi 6 à Paris, pour une messe hommage.

Rendez-vous était donné en l'église de Saint-Germain-des-Prés - qui accueillait récemment les obsèques de Jean-Paul Belmondo - pour un premier au revoir à Bernard Tapie. Sa seconde épouse, Dominique Mialet-Damianos, est apparue brièvement devant le parvis de la bâtisse du mythique quartier situé dans le 6e arrondissement de la capitale. Celle qui est le pilier du clan depuis son mariage avec le défunt homme d'affaires survenu en 1987, fait face alors qu'elle accompagnait son époux dans sa lutte contre le cancer depuis 2017.

Le convoi funéraire est arrivé depuis le domicile de Bernard Tapie, un superbe hôtel particulier de la rue des Saints-Pères dans le chic 7e arrondissement. Dominique Tapie en est descendue accompagnée de son fils Laurent et de Stéphane, l'autre fils de son époux né du premier mariage de celui-ci avec Michèle Layec. Toute de noir vêtue et stoïque malgré la peine, elle a échangé quelques mots avec les représentants religieux avant de rapidement prendre place dans l'église. Quelques minutes plus tard, le cercueil de son époux était transporté à l'intérieur sous les applaudissements d'une foule de badauds.

Les obsèques officielles de Bernard Tapie se tiendront le vendredi 8 octobre, en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille - ville dont il a été le dirigeant du club de foot de l'OM - et, dans la foulée, il sera inhumé au cimetière de Mazargues. La veille, la dépouille de celui qui avait également été député des Bouches-du-Rhône sera exposée au stade Vélodrome, a confirmé Dominique Tapie à l'AFP.