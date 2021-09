Obsèques de Jean-Paul Belmondo : le cercueil coincé la veille dans un ascenseur !

Rendez-vous était pris vendredi 10 septembre 2021, à l'église Saint-Germain-des-Prés dans le chic 6e arrondissement de Paris, pour les obsèques de l'acteur Jean-Paul Belmondo. Sa famille était bien évidemment réunie et soudée mais on a aussi pu voir de nombreuses personnalités et une foule de badauds. Lors de la cérémonie, Victor, le petit-fils de l'acteur s'est exprimé et a amusé l'assemblée.

En effet, le comme le relate le journal Le Parisien, lors des hommages rendus pendant la cérémonie d'obsèques, Victor Belmondo a pris la parole. Le jeune homme âgé de 27 ans, fils de Paul et Luana Belmondo, a rendu hommage à son illustre grand-père mort à 88 ans et a raconté que le cercueil de celui-ci avait bien failli ne jamais arriver à temps jusque l'église ! "Le cercueil de l'acteur s'est retrouvé coincé dans un ascenseur, bloqué avec l'employé des pompes funèbres", affirme le quotidien. La veille, le cercueil était exposé dans la cour des Invalides, lors d'un grand et bel hommage national. "Même aujourd'hui, tu nous fais des blagues", a lâché Victor, qui "a déridé l'assemblée en racontant cette histoire avant de craquer à la fin de son discours."

Après son discours, le réalisateur Claude Lelouch a lui aussi pris la parole et, après ses quelques mots, il a invité tout le monde à se lever pour offrir à Jean-Paul Belmondo une ultime standing ovation.

Après la cérémonie, le cercueil de l'acteur des films culte Le Professionnel, Le Magnifique, A bout de souffle ou encore Pierrot le fou, a été acclamé par les badauds massés devant l'église. La cérémonie réservée aux proches n'a pas été retransmise à l'extérieur, ce qui n'a pas empêché le public, venu en nombre, d'applaudir le cercueil pendant quatre minutes à la fin de la cérémonie, qui a duré près de deux heures précise l'AFP. Une crémation dans l'intimité familiale devait avoir lieu dans l'après-midi.