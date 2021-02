Jean-Luc Mélenchon en couple ? Il évoque en direct sa "compagne"... puis se rétracte !

Jeudi 11 février 2021, Jean-Luc Mélenchon était l'invité exceptionnel de Balance ton post sur C8. C'est la première fois qu'un homme politique acceptait de venir dans l'émission de Cyril Hanouna et ce dernier n'a pas déçu en abordant tous les sujets brûlants du moment, à savoir la crise sanitaire, les violences policières, les inégalités sociales, le gouvernement d'Emmanuel Macron... Et, contre toute attente, Jean-Luc Mélenchon a même évoqué sa compagne.

"Vous devez partir pendant deux semaines en vacances avec une seule personne, est-ce que vous choisissez Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy ?", lui a demandé Cyril Hanouna. Une question hypothétique à laquelle n'a pas souhaité répondre Jean-Luc Mélenchon : "Oh je pars avec ma compagne ! Les autres non, non, je ne pars pas en vacances avec eux!"

"Mais vous êtes obligé d'en choisir un, c'est le jeu", a alors rappelé l'animateur qui l'a même aidé à se projeter en lui proposant les Bahamas comme destination. Mais le président de la France insoumise n'en a pas démordu. "Non je ne suis pas obligé, je pars en vacances avec qui je veux, a-t-il martelé. J'ai dit que je partais en vacances avec ma compagne. Pourquoi vous m'infligez ça ? Les vacances c'est les vacances !"

C'est alors que Cyril Hanouna, qui a tenté d'en savoir plus sur cette mystérieuse femme, a lancé à Jean-Luc Mélenchon : "C'est la première fois que vous en parlez !" Ce à quoi l'homme politique a répondu : "Ah bon ? Bah je suis célibataire en principe." Quand l'animateur a souhaité qu'il s'épanche sur le sujet, JLM a rétorqué : "Non, non, non moi je ne livre rien du tout, ma vie c'est ma vie, fichez-moi la paix, il y a marqué célibataire, je suis célibataire, je ne veux pas qu'on se mêle de ma vie privée ! (...) Maintenant on me dit que comme je suis un homme public je n'ai pas le droit à une vie privée, je suis un homme qui a une activité publique et qui a une vie privée. Foutez moi la paix, voilà."

Depuis son divorce avec la mère de sa fille Maryline (46 ans), Bernadette Abriel, la vie amoureuse de Jean-Luc Mélenchon attise la curiosité. Si l'identité de sa compagne actuelle demeure secrète, des rumeurs à l'époque annonçaient le futur candidat à l'élection présidentielle en couple avec Sophia Chikirou. D'après les informations de Mediapart en 2017, Jean-Luc Mélenchon aurait entretenu une "relation extra-professionnelle" avec celle qui a été sa conseillère en communication, de vingt-huit sans cadette. L'homme politique a démenti et a parlé d'"agression" et d'"ignominie" via un post Facebook. Puis, en décembre 2018 , Le Point a affirmait à son tour que Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou formaient un couple, depuis au moins 2011. Là encore, aucun des deux principaux intéressés n'a jamais confirmé ces dires.

Du côté des audiences de Balance ton post, l'émission a réalisé un record d'audience avec Jean-Luc Mélenchon en rassemblant plus de 700 000 téléspectateurs, un très bon score sur la cible commerciale, jusqu'à 21h58.