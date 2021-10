Diaporama Balance ton Post : Ecartée, Raquel Garrido accuse Eric Naulleau, Jean-Luc Mélenchon s'incruste

2 / 8

Exclusif - l'avocate et chroniqueuse Raquel Garrido - Soirée de lancement du livre "le bruit du bonheur" écrit par Cartouche et Aurélie Godefroy, dont chaque vente permettra de reverser 1 euro à l'association de Hélène Sy "Cékedubonheur" à Paris, France sur la péniche OFF Paris Seine, le 14 octobre 2021.