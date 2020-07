Catherine Nay en deuil : mort de son mari Albin Chalandon à 100 ans

Albin Chalandon s'est éteint à l'âge de 100 ans. Sa mort a été annoncée dans la matinée du jeudi 30 juillet 2020 par le garde des Sceaux et ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. "Avec le décès d'Albin Chalandon, la France perd un de ses combattants de la Libération, la République un de ses grands serviteurs et le ministère de la Justice, un de ses anciens Gardes. À cet instant, je pense avec émotion à son épouse, à ses enfants et à ses proches", a publié l'avocat de renom et très médiatique qui a récemment intégré le gouvernement de Jean Castex.