Marine Le Pen a eu 3 enfants en un an : en plein meeting, elle aborde sa vie intime

Marine Le Pen a toujours voulu préserver sa vie privée, souhaitant se distinguer notamment de certaines personnalités politiques qui s'affichent avec leur moitié et leur famille. Mais pour sa nouvelle campagne pour l'élection présidentielle de 2022, la leader du Rassemblement national a manifestement changé de stratégie de communication, déjà amorcée en novembre dernier avec sa nouvelle participation à l'émission de M6, Une ambition intime. Ainsi, lors de son dernier meeting le 5 février 2022 à Reims, elle n'a pas hésité à ouvrir le livre de sa vie personnelle, notamment ses trois enfants.

"Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour parler de moi", explique en fin de discours Marine Le Pen. "Je crois profondément que le tempérament, le parcours, la personnalité de celle que les Français choisiront sont déterminants" pour la présidentielle, a affirmé Marine Le Pen en relatant son enfance et son parcours. Face à 4 000 militants, elle a évoqué son père Jean-Marie Le Pen, qu'elle a exclu en 2015 du parti, et "une famille un peu particulière", marquée par "le combat politique", ainsi que la "violence politique" à l'école avec des "persécutions" qui lui font "honnir aujourd'hui toute idée de discrimination".

La candidate d'extrême-droite a ainsi aussi parlé de l'attentat de 1976 quand elle avait 8 ans, qui a touché l'appartement familial de la Villa Poirier, dans le XVe arrondissement, où elle est "entrée brutalement dans le monde des adultes", ainsi que le "divorce ultramédiatisé" de ses parents, quand sa mère Pierrette Lalanne a décidé de quitter sa famille.

Plus rare encore car elle a toujours souhaité les protéger telle une "mère louve", Marine Le Pen a évoqué ses trois enfants, Jehanne, 23 ans, et les jumeaux Louis et Mathilde, 21 ans, une fratrie née du couple que la candidate RN a formé avec Franck Chauffroy, son époux de 1997 à 2000. La femme politique de 53 ans a fait part de sa fierté d'avoir eu trois enfants "vite", "en un an" : "Je prends le pari dans la salle ! (...) Des enfants merveilleux à qui j'ai plus tard dédicacer mon livre, 'à mes enfants qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux.' Aujourd'hui, ils ont compris."

Puis, la tante de Marion Maréchal continue dans le storytelling intime : "Mes enfants, je les ai élevés seule pendant quelques années. J'ai été, de ces familles monoparentales. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement ces situations. Je sais la difficulté psychologique que cela représente, d'être à la fois la maman et le papa." Une volonté manifeste de créer l'empathie pour toucher encore plus les électeurs et les électrices, à deux mois du scrutin.