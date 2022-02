"Bah tu es déjà là !" : Eric Zemmour accueilli tendrement par Sarah Knafo, sa compagne

Selon Harris Interactive et à la date du 16 février 2022, les intentions de vote pour Eric Zemmour sont à 14,5%, devançant d'un point et demi Valérie Pécresse dont le meeting parisien a été fortement décrié. Cependant, il ne dispose pas pour le moment du nombre parrainages nécessaires pour valider sa candidature avant le 4 mars. Le leader de Reconquête! doit ainsi continuer sa campagne politique et médiatique et était ce 16 février 2022 sur le plateau de C à vous pour défendre ses idées et son programme. L'équipe de l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine avait ainsi préparé un reportage sur son déplacement à Saulieu en Côte-d'or le 12 février. Une visite durant laquelle il était soutenu par sa directrice de campagne et bien-aimée, Sarah Knafo.

Avant de se lancer dans un discours devant 3000 sympathisants à Saulieu samedi dernier, Eric Zemmour est arrivé dans la ville après avoir fait une escapade forestière au milieu des sapins du Morvan. Une fois prêt pour sa grande réunion, comme le montrent les images de C à vous, il a été accueilli par le controversé Olivier Ubeda, chargé de l'organisation et de la scénographie des meetings, et par sa compagne Sarah Knafo à laquelle il clame avec un grand sourire, faussement surpris : "Bah tu es là, toi ?!". Toujours au plus près de la campagne de celui qu'elle a poussé à se lancer en politique, l'énarque de bientôt 29 ans a salué son bien-aimé en replaçant sa cravate tendrement, affichant des gestes d'affection depuis que le candidat à la présidentielle a officialisé leur couple.

En plein tourbillon politicien avec Nicolas Bay, numéro 2 du Rassemblement national qui a décidé de rejoindre le mouvement d'Eric Zemmour, l'ancien journaliste a développé sur le plateau de C à vous ses positions sur le nucléaire, la Russie à l'heure de la crise ukrainienne ou encore le documentaire polémique de Zone interdite sur la ville de Roubaix. Les sujets ne manquent pas pour l'auteur du Suicide français, préparée sur toutes ces questions par ses équipes. Pilier de son mouvement, Sarah Knafo est toujours plus dans la lumière, le coachant en direct lorsqu'il est à la tribune. Une omniprésence qui est parfois critiqué par l'entourage de l'ancien polémiste père de trois enfants - né de son mariage avec Mylène Chichportich, à commencer par Philippe de Villiers qui ne voyait pas, il y a quelques mois, le poids de la jeune femme, d'un très bon oeil à l'automne dernier. Incontournable, elle marche en tout cas aujourd'hui côte à côte avec le célèbre créateur du Puy-du-Fou.