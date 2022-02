"Nulle et insupportable" : Valérie Pécresse dézinguée par un célèbre humoriste après son meeting décrié !

Ce dimanche 13 février 2022, Valérie Pécresse était à la tribune au Zénith de Paris pour un grand meeting. Un événement dans son camp mais qui a été rapidement très décrié notamment sur les réseaux sociaux. Ses compétences oratoires ont été pointées du doigt tandis que la fond de son discours a fait l'objet de nombreuses critiques. Un exercice qui a suscité la consternation d'un célèbre humoriste, n'hésitant pas à la qualifier de "nulle et insupportable".

Mathieu Madénian a écrit sur Twitter à la suite du meeting de la patronne de la région Ile-de-France, candidate des Républicains à la présidence : "La chance de Valerie Pecresse, c'est qu'elle est tellement nulle et insupportable qu'elle te dégoûte de vouloir l'écouter, donc tu ne sais pas ce qu'elle dit et donc tu te rends pas entièrement compte à quel point elle est nulle et insupportable #ValeriePecresse #ZenithPecresse." Connu pour son humour corrosif et son franc parler, le chroniqueur qui officie à la télévision, sur scène et avec sa plume n'a pas épargné la candidate déjà durement touchée dans son propre camp.