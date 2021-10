Mathieu Madénian toujours "seul et sans enfant" à 45 ans : amer, il fait le point

À 45 ans, Mathieu Madénian n'a toujours pas trouvé l'amour. Célibataire et sans enfant, celui qui a fait des études en sciences criminelles puis qui a exercé le métier d'avocat avant de devenir comédien avait confié aux journalistes de Télé-Loisirs en janvier 2020 comment il vivait sa vie en solo.

L'artiste n'a tout simplement pas trouvé chaussure à son pied mais ne semble pas pour autant déprimé de ne pas avoir trouvé son âme soeur. "Je me retrouve à 43 ans sans enfant, je vis seul... On nous a mis des modèles dans la tête. J'ai tout le schéma de mes parents. Un papa, une maman, les trucs comme ça... Et là je me retrouve à me dire que peut-être, je n'aurais pas d'enfant", confiait-il avec beaucoup de pragmatisme. Depuis sa situation n'a pas changé...

Pour autant, si le comédien et humoriste qui a longtemps fait de la figuration dans la série Un gars, une fille n'a pas fondé de famille, il s'occupe déjà de nombreux bambins. "Je suis déjà le parrain de pas mal de gamins. C'est pas la même chose... Mais je vais dire un truc : je vais essayer de bien faire mon boulot le temps que je suis là sur Terre : c'est-à-dire être un bon fils, un bon frère, un bon pote et un bon parrain. Si j'arrive à la fin de ma vie à faire ça bien, j'aurais quasi-réussi ma vie. Si en plus tu me mets un gosse dans les pattes, pourquoi pas". L'acteur qui sera bientôt à l'affiche du nouveau téléfilm Le furet diffusé sur TF1 se montre donc néanmoins prêt à devenir papa dans le futur.

Dans une interview de Technikart, Mathieu Madénian fendait un peu plus la carapace et concédait, à demi-mots, que le fait de ne pas avoir d'enfant pouvait parfois le rendre mélancolique. "Chaque année, tu te dis que ça va venir... confiait-il avec un peu plus d'amertume, Il se peut que le modèle dans lequel j'ai grandi et que j'ai en tête n'est pas fait pour moi. Peut-être que je vais finir seul. Enfin, un peu plus seul que d'autres personnes." Qui sait, l'acteur trouvera peut-être la bonne en 2022 ?