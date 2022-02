Sarah Knafo : La compagne d'Eric Zemmour le corrige en plein meeting

Le 5 février 2022, Eric Zemmour a tenu un meeting à Lille, le même jour que son adversaire d'extrême-droite pour les présidentielles, Marine Le Pen, qui était elle à Reims. Lors de son grand rassemblement marqué encore une fois par une attaque sur la presse - une reporter s'étant fait cracher au visage par un militant - le polémiste a donc soigné son intervention, multipliant les punchlines lors de son discours. Des paroles surveillées étroitement par sa directrice de campagne et compagne, Sarah Knafo. L'énarque de 28 ans était aux premières loges, assise à côté de Philippe de Villiers pour écouter mais aussi donner des conseils à Eric Zemmour à la tribune. Ainsi, les journalistes de Quotidien ont noté ses interventions de coach lors de l'émission du lundi 7 février sur TMC.

"Eric Zemmour doit absolument se distinguer de Marine Le Pen. Au premier rang, sa compagne Sarah Knafo surveille tout et lui donne même des directives comme 'parle plus lentement'", explique le journaliste de Quotidien. Et lorsqu'il se trompe sur un élément, comme lorsqu'il parle "des fillettes de 16 ans qui sont voilées", Sarah Knafo fait le chiffre 6 de ses mains pour le corriger.

Celle à qui il doit son entrée dans la campagne présidentielle - c'est le monsieur communication du jeune parti Reconquête, Antoine Diers qui l'avait clamé à Villepinte en décembre dernier - est toujours très attentive au parole d'Eric Zemmour. Lors de sa venue dans l'émission de Cyril Hanouna Face à Baba, elle ne manquait pas de le coacher également, assise dans le public. Elle pouvait ainsi communiquer avec l'essayiste en utilisant une multitude d'expressions faciales.

De quoi mesurer toujours plus l'importance grandissante de son rôle auprès d'Eric Zemmour, elle qui l'a connu dans sa jeunesse. Reste à voir si les inquiétudes de certaines personnes de son entourage vont se révéler vraies. Philippe de Villers avait déclaré, d'après le livre Le Radicalisé d'Etienne Girard : "Ils se fascinent l'un l'autre. Ça finira mal." Dans L'Express, un proche qui s'est éloigné de l'essayiste à succès, Pierre Meurin, avait de son côté déclaré : "Eric Zemmour ne gère absolument pas son équipe, il délègue tout à Sarah Knafo dont il attend qu'elle lui offre l'Elysée." Autre point compliqué, elle ne serait pas fan de Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen qui réfléchit à un rapprochement avec le leader de Reconquête dont elle se sent plus proche politiquement.