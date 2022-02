Eric Zemmour : Une journaliste se fait cracher au visage lors de son meeting à Lille

Le 10 avril 2022, les Français et les Françaises vont voter pour le premier tour des élections présidentielles. En attendant de savoir qui va succéder à Emmanuel Macron, le débat politique s'intensifie plus que jamais dans l'actualité du pays. C'est ainsi que les meetings se succèdent, mais pas forcément dans la sérénité. Ainsi, le candidat Reconquête! Eric Zemmour a voulu faire une démonstration de force face à sa rivale du RN Marine Le Pen, en meeting le même jour à Reims et au-dessus de lui dans les sondages. Un événement marqué notamment par une altercation entre journaliste et militant.

Pendant qu'Eric Zemmour s'est exprimé lors de son meeting le 5 février 2022 à Lille, dans l'assistance, une journaliste reporter d'images de la chaîne privée LCI a indiqué à l'AFP s'être fait "cracher au visage" par un de ses partisans. "Hier, lors d'un meeting d'Éric Zemmour, un militant a craché au visage de l'une de nos journalistes. Cela est inacceptable, et ne doit pas être banalisé. Nous demandons à tous les candidats d'assurer réellement la protection des journalistes qui couvrent leur campagne."