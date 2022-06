Eric Zemmour : Révélations sur l'agression qui hante sa compagne Sarah Knafo

Depuis le 10 avril 2022, date du premier tour des présidentielles, Eric Zemmour se fait beaucoup plus discret, digérant son score de 7% alors qu'il s'était imaginé au second tour. La fascination pour sa compagne faussement dans l'ombre est elle ravivée par la sortie du livre L'Intrigante Sarah Knafo aux éditions Robert Laffont, signé par les journalistes Ava Djamshidi et François-Xavier Ménage. Le magazine Elle en publie des extraits, revenant notamment sur l'agression dont sa mère a été victime alors qu'elle était enceinte.

Directrice de la campagne présidentielle d'Eric Zemmour, Sarah Knafo a suscité beaucoup d'intérêt dès le mois de septembre 2021 quand Paris Match s'intéresse à sa personne. Peu à peu, celle qui est présentée comme sa conseillère devient sa compagne officiellement après des semaines de spéculations. Père de trois enfants nés de son mariage avec Mylène Chichportich, l'essayiste et éditorialiste devenu politique confirme sa relation sur BFMTV en janvier. Désormais, ils ne se cachent plus.

Le parcours de cette énarque de 29 ans est alors scruté de toute part et d'autres rumeurs font surface comme celle qui concerne une prétendue grossesse. Pour les auteurs du livre L'Intrigante Sarah Knafo, elle s'est exprimée sur le sujet, démentant en off avoir été enceinte. L'ouvrage se penche aussi sur son enfance et un drame qui l'a construit dans la douleur : l'agression de sa maman en Seine-Saint-Denis, là où elle a grandi. Sa mère exerce comme hypnothérapeute et a deux filles, Sarah et Cindy - qui est aujourd'hui photographe. Puis viendra Dan, mais sa naissance est marquée par un drame : "Lorsqu'elle a 4 ans, sa mère, enceinte de son frère, est violemment agressée en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle est au volant. Un coup dans le ventre pour lui arracher son sac, et la vie de la famille bascule. Conséquence de cette agression, le petit Dan naîtra lourdement handicapé. Sa mère et sa famille s'en occupent chez eux jusqu'à ses 16 ans avant de devoir le confier aux soins d'une institution. Une vie abîmée, et une mort à 21 ans. L'auteur des faits, lui, n'a été ni interpellé ni condamné."

Marquée à jamais, "sa mort a renforcé, chez Sarah Knafo, son tempérament de fonceuse, et un énorme appétit de vivre", écrivait Le Monde dans son enquête. De quoi mieux comprendre cette intrigante femme qui a poussé Eric Zemmour à se présenter comme candidat, désormais en lice pour les législatives dans le Var.

