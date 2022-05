Sarah Knafo enceinte ? La compagne d'Eric Zemmour répond pour la première fois à la rumeur

Ne rien laisser paraître et se faire la plus discrète possible est le crédo que Sarah Knafo a choisi d'adopter auprès de son conjoint Eric Zemmour et ce, qu'importe les tempêtes, même les plus personnelles. Ce qui ne veut pas dire que la jeune femme de 29 ans n'en a pas souffert : "Elle n'a pas démenti parce que de manière générale, elle refuse les deux points, ouvrez les guillemets. Elle est conseillère de l'ombre, a-t-il poursuivi. Son entourage nous a dit qu'elle a été dévastée par ce qui s'est passé. Pour autant, elle n'a rien dit publiquement. Elle nous a dit que c'était le pire moment de sa campagne."

A défaut d'avoir conquis l'Elysée au mois d'avril, Eric Zemmour et Sarah Knafo se concentrent désormais sur leur campagne pour les législatives dans le Var, seul bébé du couple pour l'instant. La compagne du politique est d'ailleurs toujours déterminée à garder la discrétion qui la caractérise : "Elle a continué à faire ce qu'elle a toujours fait dans cette présidentielle c'est à dire, derrière le rideau, en tirant beaucoup de ficelles, mais sans que jamais ou presque on n'entende le son de sa voix." Sarah Knafo, une femme de l'ombre qui compte bien le rester.