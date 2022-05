Eric Zemmour proche et complice de Sarah Knafo, le couple ne se cache plus

Eric Zemmour n'a rien perdu de sa détermination malgré la défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Epaulé par son équipe, le politique de 63 ans a décidé de se lancer dans la course aux législatives dans le Var. Pour La reconquête, nom de son parti, Eric Zemmour n'hésite pas à aller sur le terrain. Si parfois, l'accueil n'est pas le plus chaleureux, dans la commune Le Luc en Provence dans le Var, c'est comme un roi que l'ancien acolyte d'Eric Naulleau a été reçu.

Au programme : discours politique, statut oblige, mais plaisir et convivialité avant tout. Au Château Paradis, l'ambiance était à la fête et à la décontraction pour un banquet champêtre et ensoleillé. Eric Zemmour a rencontré ses soutiens, échangé, discuté de ses ambitions et du prochain scrutin attendu dans quelques jours, accompagné de son bras droit devenu bien plus depuis plusieurs mois : Sarah Knafo. Le couple, enfin libéré de son secret, savoure désormais les moindres retrouvailles et les moments passés ensemble, sans se cacher. Et pas de doute, les tourtereaux s'aiment comme des fous. Les gestes, les regards et la complicité n'ont trompé personne.

L'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle en novembre dernier avait éveillé des rumeurs, le disant en couple avec Sarah Knafo, sa première conseillère dans la bataille. Un temps resté de marbre face à ses propos, Eric Zemmour avait fini par confirmer la nouvelle sur le plateau de BFM TV, mettant officiellement un terme à son mariage avec Mylène Chichportich, la mère de ses trois enfants.

Aucun mort sur la grossesse de Sarah Knafo annoncée dans la presse. Il aura fallu attendre ce mercredi 25 mai et la prise de parole sur RMC de François-Xavier Maison, journaliste et co-auteur de L'intrigante Sarah Knafo avec Ava Djamshidi, publié aux éditions Robert Laffont, pour que la vérité éclate : "Elle nous l'a confié, elle n'a jamais été enceinte. Elle n'a pas démenti parce que de manière générale, elle refuse les deux points, ouvrez les guillemets. Elle est conseillère de l'ombre. Son entourage nous a dit qu'elle a été dévastée par ce qui s'est passé. Pour autant, elle n'a rien dit publiquement. Elle nous a dit que c'était le pire moment de sa campagne." A priori, le meilleur est à venir et il semble même avoir déjà commencé.