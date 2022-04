Eric Zemmour papa de Clarisse : confidences singulières sur sa fille

S'il a toujours voulu être très discret sur sa vie privée et protéger sa famille, Eric Zemmour, en couple avec sa directrice de campagne Sarah Knafo et père de trois enfants grâce à sa relation précédente, s'est autorisé quelques écarts depuis les débuts de sa campagne électorale pour les présidentielles. Le leader du mouvement d'extrême-droite Reconquête a ainsi pris l'exemple de sa fille, la benjamine de la famille, pour illustrer ses propos sur la communauté LGBT+ dans une interview face aux lecteurs et lectrices de La Voix du Nord.

En répondant à un jeune homme transgenre qui s'inquiète pour ses droits si jamais Eric Zemmour est élu, l'homme politique de 63 ans explique être pour la liberté de chaque personne mais s'oppose aux traitements "qui bloquent la puberté à un enfant de dix ans parce qu'il a dit se sentir de l'autre sexe". C'est alors qu'il cite le vécu de sa fille pour affiner son discours : "À 10 ans, ma fille voulait jouer au foot et refusait de mettre des robes. J'aurais très bien pu encourager cela. Mais à la puberté, ça change. À la différence de Simone de Beauvoir, je pense qu'on naît femme. On ne choisit pas son sexe. Pour moi, il ne faut pas cracher sur les stéréotypes ni sur les préjugés. Sauf à se couper de notre nature profonde." Peu après, il dira que "les groupes LGBT ont un effet délétère. Ils n'ont rien à faire à l'école". Une position qui ravit le rappeur Booba, l'artiste ayant publiquement soutenu ses dires.

Avec l'avocate Mylène Chichportich, Eric Zemmour est devenu papa d'Hugo (né en 1997) diplômé d'un master en histoire et qui s'intéresse à la politique. Selon Gala, "il fut chargé de mission et assistant parlementaire pour le groupe de l'Union centriste au Sénat". Rapidement après est arrivé Thibault (1998) qui est venu devant les caméras de l'émission QG de campagne pour soutenir son père. Ce dernier ne se voit pas dans le milieu politique et étudie l'entreprenariat et le management des entreprises patrimoniales à l'université Paris 1. Et enfin Clarisse, 18 ans. S'ils étaient tous les trois présents lors de son premier meeting à Villepinte, il semblerait que seuls Hugo et Thibault étaient de la partie au Trocadéro début avril, d'après les informations de Gala.

Sur RTL en décembre 2021, l'ancien polémiste avait été interrogé par Yves Calvi sur ce que pensait sa progéniture de ses idées et de son aventure politique : "Mes deux garçons sont plus grands, ma fille est plus jeune, elle a 17 ans. Je peux dire que mes deux garçons partagent tout à fait mes opinions." Ce à quoi Yves Calvi lui avait alors rétorqué en souriant : "Vous êtes en train de me dire, 'mes deux garçons oui, ma fille nettement moins' ?" L'ex-journaliste avait alors précisé : "Ce n'est pas nettement moins. Elle est moins engagée politiquement, comme elle est plus jeune. C'est pour ça que je me permettais cette précaution oratoire."